5 साल तक हर दिन बिना नहाए शख्स ने खींची सेल्फी, 5 ही दिन में बेचकर बन गया करोड़पति!

दुनिया में कई तरह के शौक़ीन लोग हैं. किसी को जिम जाने का शौक होता है तो किसी को पढ़ाई करने का. लेकिन इन दिनों जिस एक चीज का शौक ज्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है वो है सेल्फी लेने का. जबसे स्मार्टफोन का ज़माना आया है लोग सेल्फी (Selfie Lovers) के दीवाने हो गए हैं. अगर आपको लगता है कि सिर्फ लड़कियां और ,महिलाएं ही सेल्फी लेती हैं तो आप बिलकुल गलत हैं. इन दिनों तो लड़के भी सेल्फी लेने में किसी से कम नहीं है. लेकिन अगर सेल्फी लेकर कोई करोड़पति (Man Turns Millioniare With Selfie) बन जाए तो?

मलेशिया के सेमरंग सेंट्रल जावा (Central Java) में रहने वाले 22 साल के घोंजाली की चर्चा सेल्फी के कारण हो रही है. इस लड़के ने बीते पांच साल से हर दिन अपनी सेल्फी ली थी. उसे एक वीडियो बनाना था. इसी की वजह से वो रोज सुबह उठकर अपनी सेल्फी लेता था. लेकिन उसे क्या पता था कि ये शौक उसे लखपति बना देगा. अब पांच साल बाद उसकी सेल्फी लाखों में बिक रही है. इसने अपनी सेल्फीज को NFT में बदल दिया. जिससे अब वो करोड़ों कमा रहा है.

but i thank you guys for 5 years of effort paid off pic.twitter.com/nHZJnowCMC

today sold more than 230+ and until now I don’t understand why you want to buy #NFT photos of me !!!

2017 से 2021 तक वो हर दिन अपने कंप्यूटर के सामने खड़ा होकर अपनी तस्वीर लेता था. अब उसकी ये तस्वीरें करोड़ों की वैल्यू में बदल चुकी है. उसकी सेल्फी NFT यानी नॉन फंजीबल टोकन्स में बदल गए हैं. ये ऑनलाइन करेंसी का ही एक फॉर्म है. लोग घोंजाली के NFT खरीद कर अपने पास जमा कर रहे हैं. इसकी वजह से ये लड़का करोड़पति बन चुका है. हालांकि, खुद ओस बात पर इस लड़के को यकीन नहीं हो पा रहा है.

It’s been 3 days and left 331 NFT

sold out now because for the next few years I won’t be listing

You can do anything like flipping or whatever but please don’t abuse my photos or my parents will very disappointed to me

I believe in you guys so please take care of my photos. pic.twitter.com/oyGGR2Aben

— Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 12, 2022