85 रुपये शख्स ने खरीदा था मकान, किस्मत ऐसी कि ड्रीम हाउस में एक दिन भी नहीं गुजार पाया ...

Man Bought House for Just 85 Rs : कम कीमत में अपने सपनों का आशियाना (House in Italy at 85 Rs) खरीदना कौन नहीं चाहता? ऐसे में अगर पूरा घर आपको 100 रुपये के अंदर-अंदर मिल जाए तो आपके लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा. एक ऑस्ट्रेलियन (Australia News) शख्स ने भी विदेश में 85 रुपये का एक खरीदा, लेकिन एक दिन भी वो वहां रह नहीं पाए.

58 साल के इस शख्स का नाम डैनी मैककुबिन है. Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक डैनी ने विदेश में सस्ती कीमत पर घर खरीदा था. हालात ऐसे आ गए कि घर का मालिक बनने के बाद भी उन्हें इस घर में एक रात भी नसीब नहीं हुई और उन्हें घर बेच देना पड़ा. डैनी यूं तो ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन वो पिछले 17 साल से लंदन में रह रहे हैं.

इटली में खरीदा था 85 रुपये में मकान

डैनी मैककुबिन ने ‘Case 1 Euro’ प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल इटली में एक घर महज 1 यूरो में खरीदा था. भारतीय मुद्रा में रकम करीब 85 रुपये हुई. ये मकान सिसिली में मुसोमेली नाम के सुंदर शहर में मौजूद था. ‘Case 1 Euro’ प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र को आबाद रखने के लिए विदेश से लोगों यहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनवाइट किया गया था. इसी के तहत डैनी मैककुबिन ने इटली में ऑनलाइन बिडिंग के ज़रिये अपने लिए घर खरीदा था. वे यहां खूबसूरत पहाड़ियों के बीच रहना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था और उनका ये घर छूट गया. इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है.

आखिर क्यों छूट गया मकान ?

अब सवाल ये कि आखिर वैधानिक तरीके से घर का मालिक होने के बाद भी डैनी क्यों वहां नहीं रह सके ? दरअसल सरकार की शर्त के मुातबिक घर पर पूरी तरह कब्ज़ा होने के लिए इसे 3 साल के अंदर रेनोवेट कराना ज़रूरी था. डैनी तय समय सीमा में रेनोवेशन के लिए मजदूर नहीं ढूंढ सके क्योंकि कोरोना के दौरान लेबर मिलना आसान नहीं था. जब उन्हें मजदूर मिले भी तो उनके रेनोवेशन की लागत इतनी बढ़ चुकी थी कि ये उनके बजट से बाहर चला गया. आखिरकार डैनी ने मजबूरी में अपना मकान ही बेच दिया.

