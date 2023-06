Man Bought Chair for 4000 Rs Resold it for 70 Lakh: कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की कीमत कम आंकते हैं लेकिन उसकी असली वर्थ कुछ और ही होती है. कहते हैं ना कि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी ही कर सकता है. हां, इस प्रोसेस में हीरे के मालिक का ज़बरदस्त फायदा हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ एक अमेरिकन शख्स के साथ, जिसने मामूली दाम पर एक कुर्सी खरीदी और अब उसकी कीमत लाखों में लग गई.

अगर इंसान की किस्मत अच्छी हो, तो लक्ष्मी घर बैठे पहुंच जाती हैं. यही हुआ अमेरिका के लॉस एंजेलस में रहने वाले जस्टिन मिलर (Justin Miller) के साथ. वो अपने शानदार घर के लिए कुछ अनोखे फर्नीचर खरीद रहा था. इसी बीच उसने फेसबुक की मार्केटिंग कम्युनिटी पर एक आर्म चेयर देखी और फटाफट उसे ऑर्डर कर दिया. उसे नहीं पता था कि ये कुर्सी नहीं बल्कि लॉटरी का टिकट है.

कुर्सी नहीं, घर ले आया लॉटरी का टिकट

जस्टिन मिलर (Justin Miller) का घर बेवर्ले हिल्स में है. यहीं पर रखने के लिए उसने एक बदरंग हो रही प्राचीन कुर्सी फेसबुक के ज़रिये मंगवाई थी. कुर्सी आते ही उसे लगा कि शायद ये कोई ऐतिहासिक कुर्सी है या फिर Frits Henningsen की विंगबैक चेयर है. टिकटॉक पर बताते हुए जस्टिन ने कहा कि जब वो कुर्सी लेने गया, तो उससे कहा गया कि अगर आप इसे रिपेयर कराएंगे, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा. जस्टिन इसके बाद मशहूर ऑक्शन हाउस Sotheby’s से संपर्क किया, ताकि कुर्सी की असली कीमत पता चल सके.

70 लाख में बिक गई कुर्सी

ऑक्शन हाउस ने ये कंफर्म किया कि कुर्सी डेनमार्क के फर्नीचर डिज़ाइनर की बनाई गई 50 डिज़ाइनों में से एक है. उन्होंने उधड़ते हुए चमड़े को देखते हुए इसका बेस प्राइस 22 लाख रुपये रखा. जब इसकी नीलामी की बोली लगाई जाने लगी तो आखिरकार ये जाकर 70 लाख के आसपास रुकी, जबकि उम्मीद सिर्फ 50 लाख तक की गई थी. जस्टिन के लिए ये बढ़िया डील थी क्योंकि वो तो चेयर को सिर्फ 4000 रुपये में लाए थे, बाकी उनका प्रॉफिट था.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news