सोशल मीडिया के दबाव में बदल डाला Look, प्लास्टिक सर्जरी पर लाखों खर्च कर अब पछता रहा है शख्स

टीवी और सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े सितारों को देखकर लोग अक्सर उनके जैसा बनने की ख्वाहिश पालने लगते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि टीवी और इंटनरेट के ज़रिए सेलिब्रेटीज़ और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स की जो तस्वीरे हम देखते हैं वो असल में हकीकत नहीं होती (The pictures we see of celebrities and social media influencers through the internet are not actually reality.). उनकी सच्चाई से आम लोग अनजान रहते हैं. उन तस्वीरों के पीछे होती है कैमरा, लाइटिंग, एंगल और पोज़ीशन और फिल्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है.

असलियत से अनजान होने के चलते उनकी फिटनेस देखकर पागल होने लगते हैं. इस चक्कर में कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं. डरहम (County Durham) के रहने वाले डेल सेंट कलन (Dale Saint Cullen) ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने फिटनेस प्रेमी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के प्रेशर के चलते खुद के साथ बहुत ज्यादती की. उन्होंने बिना सोचे समझे पानी की तरह न सिर्फ पैसे बहाए और शरीर पर न जाने कितनी ही बार चाकू-कैंची चलवाकर अस्पताल पहुंचा दिया.

सौ.सोशल मीडिया: Cosmetic surgery से पहले ऐसे दिखते थे 28 साल के ‘Dale Saint Cullen’

लाखों खर्च कर भी अफसोस कर रहे हैं ‘Dale’

ऑनलाइन ‘परफेक्शन’ की खतरनाक दुनिया में उलझने के बाद डेल ने कई कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रक्रियाओं पर खूब पैसे उड़ाए (Dale spent a lot of money on several cosmetic surgery procedures). 21 लाख से ज्यादा खर्च कर वो खुद को एक ऐसे रुप में देखने के लिए उत्सुक थे जो उन्होंने अपनी कल्पना में गढ़ रखी थी. इसी जुनून में कई देशों की यात्रा की. हर जगह अलग-अलग कॉस्मेटिक प्रोसीज़र के लिए पैसे भी बहाए. 28 साल के डेल ने चिन इम्प्लांट और नाक के काम सहित प्लास्टिक सर्जरी (Dale has plastic surgery including chin implants and nose work) पर लाखों रुपए खर्च किए. एक तरह से वो सर्जरी के जाल में फंस गए थे जहां वो हर बार थोड़ा और बेहतर लुक पाने के लालच में वो खुद के साथ बस हर बार कुछ न कुछ नया ट्राय करने लगे थे. हालांकि अब उन्हें अपनी इस बेवकूफी पर बहुत गुस्सा और पछतावा होता है (There is a lot of anger and remorse over stupidity.).

सोशल मीडिया Influencers के दबाव में न आएं

डेल अब पूरी तरह बदल चुके हैं. वजन से लेकर चेहरे तक उन्होंने सब कुछ फिर से सर्जरी के माध्यम से बनवाया. उसके बाद जो हासिल हुआ उससे वो बहुत खुश नहीं है. उनकी बाकी सोशल मीडिया यूज़र्स से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे किसी जाल में न फंसे. अगर उन्हें अपने शरीर के साथ ऐसा कुछ करना भी पड़े तो पहले उसकी खुद के अच्छे से जांत-पड़ताल करें. कई सर्जन्स, उनके प्रोसीज़र और रिज़ल्ट का ग्राफ और कम्पैरिज़न करें उसके बाद ही कोई रिस्क उठाएं. कम से कम किसी इंफ्लूएंसर की बातों में आकर या दबाव में कभी ऐसा कोई फैसला न करें. हालांकि डेल अब भी कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स से गुज़र रहे हैं मगर अब उन्हें इसका अफसोस नहीं है क्योंकि अब वो पूरी पड़ताल और जानकारी के साथ ऐसा कर रहे हैं. अब उन्हें पता है कि उन्हें चाहिए क्या?

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Shocking news