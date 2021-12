1 सांप को मारने में कंगाल हो गया शख्स, देखते ही देखते हुआ साढ़े 7 करोड़ रुपए का नुकसान

सांप एक ऐसा जीव है जिससे लगभग दुनिया का हर शख्स डरता है. चाहे सांप जहरीला हो या ना हो, उसे देखने के बाद अजीब सी घबराहट होती ही है. अमेरिका के मैरीलैंड (Maryland, America) में रहने वाले एक शख्स को पिछले महीने अपने घर में एक सांप घूमता नजर आया. इस सांप को मारने के लिए उसने जो किया उसका पछ्तावा शायद उसे जिंदगीभर रहेगा. शख्स ने सांप को मारने के लिए घर की अंगीठी में जल रहे कोयले को उठाया था लेकिन इस कोयले से सांप को कोई नुकसान हुआ या नहीं, ये तो पता नहीं चल पाया लेकिन शख्स का पूरा घर जलकर राख हो(Man Burned Down Entire House For One Snake) गया.

मामला 23 नवंबर को रात के 10 बजे का है. अधिकारियों ने बताया कि घर की आग को बुझाने के लिए करीब 75 फायरफाइटर्स भेजे गए थे. काफी मशक्क्त के बाद घर की आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक सब जलकर राख हो चुका था. मोंट्गोमेरी काउंटी फायर एंड रेस्क्यू के स्पोक्सपर्सन पीट पीरिंगेर ने बताया कि शख्स ने घर में दिखे सांप को जलते कोयले से फेंकर मारना चाहा था. लेकिन ये कोयला सांप को मारने की जगह घर में आग लगाने में हेल्पफुल साबित हुआ.

जलकर राख हो गया साढ़े सात करोड़ का घर

पीट ने ट्विटर पर इस घटना की तस्वीरें शेयर की. साथ ही कैप्शन में लिखा कि आग की वजह एक्सीडेंटल थी. मालिक ने सांप को कोयले से मारना चाहा था लेकिन कोयले के टुकड़े ने उसके घर में ही आग लगा दी. आग की वजह से शख्स को साढ़े सात करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया. घर का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया. सबसे बड़ी बात ये कि इस घटना में काफी नुकसान तो हुआ लेकिन सांप का क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया.

इंटरनेट पर वायरल हुई घटना की तस्वीरें

जानकारी के मुताबिक़, आग बेसमेंट से शुरू हुई थी. इसके बाद आग धीरे-धीरे पूरे घर में फ़ैल गई. लगभग घर का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया. इसमें करीब साढ़े सात करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. सोशल मीडिया पर जलते घर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इनमें घर से निकलती चिंगारी साफ़ दिखाई दे रही है. बता दें कि कुछ समय पहले ऐसी ही एक घटना और वायरल हुई थी. इसमें एक शख्स अपने घर में दिखी मकड़ी मारने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठा था. शख्स के घर में मकड़ी मारने के चक्कर में आग लग गई थी, जिसमें उसे काफी नुकसान हुआ था.

