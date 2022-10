Video: कार पर लाखों पटाखे बांधकर शख्स ने जलाया, पलभर में कबाड़ की तरह दिखने लगी गाड़ी!

दुनिया में सनकी लोगों की कमी नहीं है. सनक में आकर ऐसे लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते. लेकिन जब सिर पर पागलपन सवार हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता. एक ऐसे ही शख्स के सिर पर जब सनक सवार हुई तो उसने अपनी ही कार पर 1 लाख से ज्यादा के पटाखे बांधकर उसे दिवाली की भेंट चढ़ा दिया. फिर जो मंजर देखने को मिला वो किसी के भी होश उड़ा सकता है.

ट्विटर के @NewsMobileIndia नाम के प्रोफाइल पर शेयर एक वीडियो में अमित शर्मा नाम के शख्स ने दिवाली की खुशी में पहले ही अपनी कार पर लाखों के पटाखे बांध दिए और फिर उनमें आग लगाकर चीखते हुए भाग निकला. फटते पटाखों के बीच पल भर में गाड़ी कबाड़ी बन गई. शख्स की सनक देख कर आप अपना सिर पीट लेंगे.

सनकी यूट्यूबर ने पटाखों मे बांधकर कार को बनाया कबाड़ा

कार को पटाखों की भेंट चढ़ाते शख्स का नाम अमित शर्मा है. जो एक फेमस यूट्यूबर हैं. नेम, फेम और ज्यादा से ज्यादा व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में उसने जिस तरह से एक बड़े खतरे को आमंत्रण दिया वो चौंकाने वाला है. दिवाली के उपलक्ष्य में यूट्यूबर ने स्विफ्ट कार को टारगेट बनाया और उसके ऊपर लाखों के पटाखे बांध दिए और फिर कैमरा के सामने ही उसमें आग लगाई. जैसे ही पटाखे फूटने शुरू हुए तो खुद चीखते हुए यूट्यूबर भी वहां से भाग निकला लेकिन कैमरे में कार पर फटते पटाखे का वीडियो कैद होता रहा. जिसमें यूट्यूबर की सनक देखकर लोगों का सिर चकरा गया. सोशल मीडिया पर शेयर होते ही कार पर फूटते पटाखों का वीडिओ वायरल हो गया. हालांकि लोग शख्स के पागलपन पर उसे कोस भी रहे हैं.

