2.6 लाख के चिल्लर लेकर बाइक खरीदने पहुंचा शख्स, 10 घंटे तक सिक्के गिनते रहे कर्मचारी!

Man buys 2.6 Lakh Bike with Coins : अगर पर्स में 200-300 के ही चिल्लर जमा हो जाएं तो ये खासा भारी हो जाता है, लेकिन एक शख्स ने कुल 2.6 लाख रुपये के चिल्लर जमा कर लिए थे, वो भी सिर्फ 1-1 रुपये के. तमिलनाडु के रहने वाले वी भूपति ने ये चिल्लर एक खास मकसद से जमा किए थे और वो जब इसे लेकर बाइक के शो रूम (Man Collected 1 Rupee Coins to Buy Bike) पहुंचा तो शो रूम स्टाफ बेहोश होते-होते बचा.

घटना तमिलनाडु की है और वी भूपति नाम का ये शख्स सलेम में रहता है. ANI के मुताबिक इस शख्स ने पिछले 3 साल के अंदर एक-एक रुपये के सिक्के घर में जमा किए थे. वो इन पैसों से अपनी ड्रीम बाइक खरीदना चाहता था. ऐसे में जब उसे ये पैसे पर्याप्त लगे तो वो इसे वैन में लादकर बाइक के शो रूम पहुंच गया और उधर से अपनी पसंदीदा बाइक पर राइड करते हुए लौटा.

एक-एक रुपये के सिक्के से खरीदी बाइक

तमिलनाडु के रहने वाले वी भूपति ने अपनी ड्रीम बाइक Bajaj Dominar 400 खरीदने के लिए 3 साल पहले पैसे इकट्ठे करने शुरू किए. मज़ेदार बात ये रही कि उन्होंने नोट या बैंक में ये पैसे जमा करने के बजाय एक-एक रुपये के सिक्के जोड़कर जमा किए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे बाइक खरीदने के लिए सिक्के को एक वैन में भरकर ले गए. उन्होंने ये सिक्के होटल, मंदिर और चाय की दुकानों से इकट्ठा किए थे और इसका कुल वज़न 1.2 टन था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहले मैनेजर ने इसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वे तैयार हो गए. पूरा अमाउंट गिनने में कर्मचारियों को 10 घंटे लग गए.

Tamil Nadu | A youth in Salem paid Rs 2.6 lakh to buy a bike with Re 1 coins he collected in three years. pic.twitter.com/ayLgBa23Ja

— ANI (@ANI) March 28, 2022