कटा हुआ अंगूठा लेकर दुबई से दिल्ली आया शख्स, फिर डॉक्टरों ने दिखाया कमाल !

कहते हैं भगवान के बाद धरती पर डॉक्टर ही आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बने हैं. कई बार डॉक्टर्स कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि इंसान को मानना ही पड़ता है कि वे उनकी ज़िंदगी में किसी देवदूत की तरह हैं. राजस्थान के रहने वाले एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ. ये शख्स दुबई में काम करता था. एक हादसे में जब उसका अंगूठा कट गया (Man came Delhi from Dubai with severed thumb) तो इलाज के लिए वो दुबई से कटा अंगूठा लेकर दिल्ली आ गया.

संदीप नाम का ये शख्स दुबई में कारपेंटर का काम करता था और वहीं एक हादसे में उसके हाथ का अंगूठा कट गया. कमाल की बात ये है कि वो अपना अंगूठा हाथ में लिए दुबई से फ्लाइट लेकर दिल्ली आया. इस दौरान उसका 300 मिलीलीटर खून बह चुका था. मुश्किल हालात को संभालत हुए भारतीय डॉक्टरों ने संदीप के लिए जो किया (Doctors Fixed severed thumb after 22 hours), वो चमत्कार ही था.

22 घंटे बाद जोड़ दिया कटा अंगूठा

संदीप दुबई में जब अपना काम कर रहे थे, तभी एक हादसे में उनका अंगूठा हाथ से अलग हो गया. उन्हें तुरंत ही नज़दीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. दुबई के डॉक्टरों ने बताया कि अंगूठा लगाने के लिए 4 घंटे के अंदर ही सर्जरी करनी होगी और इसमें करीब 24 लाख का खर्च आएगा. देश से बाहर रहने वाले संदीप के लिए इतना पैसा दे पाना मुमकिन नहीं था. ऐसे में उन्होंने वक्त नहीं गंवाते हुए दुबई से सीधा दिल्ली की फ्लाइट ले ली. 18 घंटे का सफर संदीप ने अपनी उंगलियों के बीच अंगूठा रखकर पट्टी बांधे हुए पूरा किया. इस दौरान उनके शरीर से अच्छी मात्रा में खून बह चुका था. आनन-फानन में उन्हें एयरपोर्ट के नज़दीकी आकाश हॉस्पिटल में ले जाया गया.

ये भी पढ़ें- आ रहा है कोरोना को भगाने वाला Chewing Gum, मुंह में ही कर देगा वायरस का काम तमाम

24 लाख का इलाज भारत सिर्फ 3.65 लाख में हुआ

संदीप को हॉस्पिटल लाने के 10-15 मिनट के अंदर ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया. डॉक्टरों की एक टीम उनके लिए पहले से ही तैयार थी. 6 डॉक्टर्स ने संदीप का ऑपरेशन शुरू किया और कटे हुए अंगूठे को जोड़ दिया. चूंकि संदीप का अंगूठा कटे हुए 22 घंटे बीत चुके थे, ऐसे में सर्जरी आसान बिल्कुल नहीं थी. विशेषज्ञों के मुताबिक कोई भी कटा हुआ अंग 24 घंटे के अंदर सर्जरी से जोड़ा जा सकता है, हालांकि इस दौरान अंग के टिश्यू खराब नहीं होने चाहिए. हां, भारत में उनका सर्जरी 3 लाख 65 हज़ार रुपये में ही हो गई, जिसके लिए उन्हें दुबई में 24 लाख रुपये खर्च करने थे.

Tags: Medical, Science news, Viral news