पीछे पड़ गया आधा इंसान और आधा कुत्ता दिखने वाला जीव, सिर पर पांव रखकर भागा शख्स

मंकीमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसी तमाम थ्योरीज़ आपने और हमने सुनी होंगी, लेकिन शायद आपको अपनी आंखों के सामने (Man Sees Dogman ) कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया होगा. ऑस्ट्रेलिया (Australia News) में जॉन (John) नाम के शख्स की हवाइयां तब उड़ गईं, जब उसे एक ऐसा जीव (Weird Creature seen in jungle ) अपनी आंखों के सामने दिखा- जो आधा इंसान जैसा था और आधा कुत्ते (Pictures of dogman gone viral) जैसा. इस शख्स का दावा है कि उसे इस क्रीचर ने दौड़ाया.

दुनिया में सबसे पहले डॉगमैन की थ्योरी सन् 1887 में सामने आई थी. उस वक्त अमेरिका (United States News) के मिशिगन ( Michigan) में सबसे पहले एक ऐसा जीव देखा गया, जो आधा कुत्ते की तरह दिखता था और आधा इंसानों की तरह. इस तरह के जीव को देखने का दावा दुनिया में अलग-अलग जगहों से सामने आया. हालांकि इन दिनों इस तरह के दावे कम ही सुनने को मिलते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में दिखा अजीबोगरीब जीव

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मछली पकड़ने गया था, तभी उसका सामना इस अजीबोगरीब प्राणी से हुआ. उसने दावा किया कि वो जीव उसका पीछा कर रहा था और झाड़ियों से नदी के किनारे तक वो उसके पीछे-पीछे आया. Believe: Paranormal & UFO Podcast में अपनी कहानी शेयर करते हुए इस शख्स ने बताया कि ये घटना पिछले साल की है. उसे अचानक ही अपने पास किसी के होने की आहट सुनाई दी. वो जीव उसका लगातार पीछा भी कर रहा था.

शख्स ने Dogman की फोटो खींची

जॉन ने बताया कि उसने इसी बीच पेड़ों के बीच से कुछ काले रंग की आकृति देखी. जब उसने अपने फोन में इस नज़ारे की फोटो खींची तो उसे देखकर वो दंग रह गया. फोटो में उसे जो दिखा वो डॉगमैन था. इस घटना से जॉन इतना डर गया कि वो दोबारा कभी भी उस जगह पर नहीं गया.उसे अपने सपनों में भी वो अजीब जीव दिखाई देता था. वे बताते हैं कि डॉगमैन के दौड़ने से पेड़ों से आवाज़ आ रही थी. वो दहाड़ने जैसी आवाज़ कर रहा था. किसी तरह वो उस दिन वहां से भागकर अपनी जान बचाने में का कामयाब हुआ.

