मछुआरे के जाल में फंसा नीले रंग का दुर्लभ झींगा, 20 लाख में 1 को ही मिलता है ऐसा रंग

समुद्र की दुनिया काफी गहरी है. जितना इंसान इसे जानता है, उससे कहीं ज्यादा इसके गर्भ में अभी भी छिपा हुआ है. बीते दिनों एक मछुआरे के जाल में नीला झींगा (Blue Lobster) फंस गया. इसके रंग को देखकर सभी हैरान रह गए. जब इसकी तस्वीरें वायरल हुई तब जाकर साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने इस प्रजाति के बारे में कई तरह की जानकारी देनी शुरू की. ये नीला झींगा अमेरिका के कोस्ट ऑफ़ मैने (Coast Of Maine) में मिला है. इसका मिलना अद्भुत है क्यूंकि ये काफी रेयर होता है. करीब बीस लाख काले झींगों में एक का रंग नीला होता है.

नीला झींगा मिलने की खबर बीते रविवार की ट्विटर पर शेयर की गई थी. इसकी तस्वीरें टेक आंथरप्रेन्योर लार्स जोहन लारसों ने शेयर की थी. उन्होंने लिखा कि कल पोर्टलैंड के किनारे से एक नीला झींगा पकड़ा गया. हालांकि, उसे और बड़ा होने के लिए पानी में छोड़ दिया गया. ये काफी रेयर होते हैं और बीस लाख में एक का ही रंग नीला होता है. बता दें कि झींगे को नीला रंग उनके जेनेटिक कमी के कारण मिलता है. इसमें झींगे की बॉडी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन क्रूस्टैयानिन बनाने लगती है, जिससे इसका रंग नीला पड़ जाता है.

मछुआरा भी था हैरान

इस नीले झींगे को पकड़ने वाले मैट लेविस ने पिछले ही हफ्ते एक और अजीबोगरीब समुद्री जीव को पकड़ा था. लेकिन नीले झींगे के बारे में मैट ने बताया कि उसने आजतक इस रंग का झींगा नहीं देखा था. उसके लिए ये बेहद सरप्राइजिंग था. उसने झींगे को गुडविक के ओशन लैब में दे दिया है, जहां उसे कुछ दिन सी ट्रस्ट के सी मोर अक्वेरियम में प्रदर्शनी पर रखा जाएगा. इसके बाद उसे वापस समुद्र में डाल दिया जाएगा. नीले झींगे को मछुआरे कभी मारते नहीं है. इन्हें गुड लक माना जाता है. इस वजह से उन्हें कोई खाता नहीं है

This blue Lobster was caught off the coast of Portland yesterday and returned to the water to continue to grow. Blue lobsters are one in two million. pic.twitter.com/6chTk7PoLP

— Lars-Johan Larsson (@LarsJohanL) July 3, 2022