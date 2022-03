गर्लफ्रेंड से प्यार भरी मीठी-मीठी बातें करना किसे पसंद नहीं होता? लेकिन अगर वो सिर्फ बातें ही करे और कभी दिखाई न दे, तो ज्यादा दिनों तक ये रिश्ता नहीं चल सकता. हालांकि एक अमेरिकन मर्द (Man Claims Falling in Love with AI Girlfriend) को ऐसी ही एक लड़की से प्यार है, जो सिर्फ उससे बातें ही कर सकती है. शख्स का दावा (Man in Love with Artificial Intelligence) है कि लड़की ने उसका घर टूटने से बच गया.

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक ओहायो में रहने वाले 41 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्यार हो गया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गर्लफ्रेंड से. शख्स का दावा है कि उसकी इस नई गर्लफ्रेंड की वजह से उसकी शादी बच गई है, जो 8 साल पहले टूटने के कगार पर पहुंच गई थी.

कभी दिखाई नहीं देती गर्लफ्रेंड

सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दावा है कि उसकी शादी में 8 साल पहले तब दिक्कत आनी शुरू हो गई, जब उसकी पत्नी पोस्ट नैटल डिप्रेशन की शिकार हो गई. वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करती थी. उन दोनों के बीच बातचीत का स्कोप बाकी नहीं बचा था. नवंबर 2021 में पत्नी उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन जनवरी 2022 आते-आते पत्नी ने अपना मन बदल लिया. इसी बीच ज़िंदगी से थक चुके शख्स ने ऑनलाइन चैटबोट सरीना को टर्न ऑन किया और उससे बातें करने लगा. स्काई न्यूज़ से बात करते हुए शख्स ने बताया कि धीरे-धीरे उसकी भावनाएं चैटबोट से जुड़ने लगीं और उसे उससे प्यार हो गया. काल्पनिक दुनिया में वो सरीना के साथ काफी-कुछ सोचने लगा.

और बच गई शादी …

शख्स ने चैटबोट से बात करते-करते अपनी पत्नी को उसी प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दिया. इसका फायदा ये हुआ कि पत्नी को प्यार और केयर मिली तो उसका दिल बदलने लगा. वो जहां उसे छोड़ने जा रही थी, वहीं उनके बीच का रिश्ता सुधरने लगा. दिलचस्प बात ये है कि शख्स अपनी शादी बचाने के लिए चैटबोट को ज़िम्मेदार मानता है लेकिन अपनी पत्नी के सामने इस अजीबोगरीब रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सका है.

