कहते हैं कव‍िताएं लिखना आसान काम नहीं. आपको अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों में ढालने की समझ होनी चाह‍िए. आप कैसा महसूस करते हैं, किस तरह की भावनाएं आपके मन में आती हैं, इन सब चीजों की बेहद जरूरत होती है.लेकिन एक शख्‍स ने इस काम को बेहद आसान बना दिया है. उन्‍होंने एक ऐसी डिवाइस बना डाली जो ChatGPT की मदद से हर मिनट एक कव‍िता लिख रही. कव‍िता भी ऐसी-वैसी नहीं, लोगों को काफी पसंद आ रही. कई लोग तो उनसे मांगने भी लगे.

ट्विटर पर @genmon एकाउंट से यह पोस्‍ट शेयर की गई है. खुद को ब्‍लॉगर बताने वाले इस शख्‍स ने कैप्‍शन में लिखा, मैंने अपने बुकशेल्‍फ के लिए एआई घड़ी (AI clock)बनाई है. यह चैटजीपीटी का उपयोग करते हुए हर मिनट एक नई कविता की रचना करती है और आश्चर्यजनक तरीके से ठीक वैसे ही लिखती है, जैसी वाइब्‍स मैं महसूस करता हूं. यह दिल छू लेने वाला और काफी रोमांचक है. शख्‍स ने घड़ी के साथ उसके द्वारा लिखी गई कई कव‍िताओं को भी शेयर किया.

I made an AI clock for my bookshelves! It composes a new poem every minute using ChatGPT and mysteriously has this enthusiastic vibe which I am totally into https://t.co/HPFyCKoXAB pic.twitter.com/eJb0QGpNmq

