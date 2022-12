'4 लड़कियों ने बंधक बनाकर जंगल में किया मेरा रेप', फैक्ट्री मजदूर ने पुलिस को सुनाई बिल्कुल फिल्मी कहानी!

Man Abducted and Raped by Women: आपने हमारे समाज में किडनैपिंग और रेप की घटनाएं बहुत सी सुनी होंगी. ये किसी भी देश और समाज के लिए शर्मिंदगी की बात होती हैं. हालांकि आज हम आपको रेप का ऐसा मामला बताने जा रहे हैं, जो अपने आपमें गजब है. हमारा दावा (Man Claims to Raped by 4 Women) है कि इससे पहले कभी भी आपके सामने ऐसी कहानी नहीं आई होगी और पुलिस भी इस शिकायत को सुनने के बाद दंग रह गई.

फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने पुलिस से शिकायत की है कि उसे 4 लड़कियों ने पहले अगवा कर लिया और फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप (Man Raped By Women) किया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया. ये अपने आपमें अजीबोगरीब मामला है. ये मामला पंजाब के जालंधर का है और जिस शख्स ने ये आरोप लगाया है, वो एक चमड़े की फैक्ट्री में काम करता है.

कार में बिठाकर किया अगवा

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री मजदूर का दावा है कि उसे रास्ते में एक सफेद कार से जा रही लड़कियों ने गाड़ी रोकी. उस वक्त वो पैदल जा रहा था. लड़कियां अंग्रेज़ी में बात कर रही थीं, फिर उन्होंने पंजाबी में उससे एक एड्रेस पूछा. जब तक वो पता लिखा हुआ पर्चा पढ़ रहा था, तभी एक लड़की ने उसकी आंख में एक स्प्रे किया. उसे आंख से दिखना बंद हो गया और जब उसकी आंख खुली, वो कार में आंखें बंद करके बैठा हुआ था. वे उसे जंगल में लेकर गईं और ज़बरदस्त शराब पिलाई. मजदूर का दावा है कि लड़कियों ने उसके साथ रेप भी किया और कई घंटों तक उसे असॉल्ट करती रहीं.

पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

मजदूर का दावा है कि ये सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा. वे उसे बंधे हुए हाथ के साथ वहीं छोड़ गईं. जैसे-तैसे वो अपने घर पहुंचा. मजदूर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत नहीं करने की सलाह दी. हालांकि खुद मजदूर ने जाकर पुलिस को सारी बात बताई. शिकायत के मुताबिक 4 लड़कियों के गैंग ने उसका रेप करके जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था. पंजाब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

