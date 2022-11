ये है असली बाहुबली! सिर पर मोटरसाइकिल ले कर बस पर चढ़ गया शख्स, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: अगर रियल लाइफ के बाहुबली को देखना हो, तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए. सिर पर भारी बाइक ले जा रहे एक शख्स का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. खास बात ये है कि ये आदमी न केवल मोटरबाइक लेकर चल रहा था, बल्कि वह इसके साथ बस पर भी चढ़ गया. वीडियो को ऑनलाइन शेयर करने वाले ट्विटर यूजर ने ट्वीट के कैप्शन में उन्हें ‘सुपर ह्यूमन’ बताया है.

38 सेकेंड के इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे. आदमी को एक भारी बाइक के साथ बस की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. वह बस के सामने रखी सीढ़ी तक पहुंचने से पहले रुक जाता है. फिर एक लंबी सांस ले कर बस के ऊपर चढ़ता है. वो भारी वाहन को ठीक से संतुलित करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर रखता है.

