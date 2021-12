लॉकडाउन में शख्स ने बनाया जुगाड़ू हेलीकॉप्टर, कबाड़ हो चुकी साइकिल-कार से बनाया 'उड़नखटोला'

बीते दो साल से लोगों की जिदंगी कोरोना (Corona Invention) के कारण काफी उतार-चढ़ाव आया है. इस वायरस की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लग गया था. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा वक्त आएगा जब लोगों को अपने घर में बंद रहना होगा ताकि उनकी जान बच सके. इस लॉकडाउन में लोगों ने कई तरह के इन्वेनशन भी किये. लॉकडाउन में लोग घर बैठे कई तरह की चीजें बनाकर अपना टाइम पास करते नजर आए. किसी ने कोई नई डिश बनाई तो किसी ने अलग तरह की डिवाइज बनाई.

इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर ब्राजील के एक नए इन्वेंशनकर्त्ता का वीडियो वायरल हो रहा है. इस शख्स ने घर बैठकर हेलीकॉप्टर बना डाला. इस बेहतरीन इन्वेंशन का वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है. इस शख्स ने घर बैठकर हेलीकॉप्टर (Helicopter Made From Car Spare Parts) बना डाला वो भी पूरी तरह काम करने वाला. सबसे अनोखी बात ये है कि ये हेलीकॉप्टर पुरानी कार के पार्ट्स से बनाई गई है. सोशल मीडिया पर कार के पार्ट्स से बने इस हेलीकॉप्टर का वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को ब्राज़ील के रियो दो नोर्टे ( Rio Grande do Norte) में शूट किया गया. इसमें शख्स ने गांववालों के सामने इस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर दिखाया. इस हेलीकॉप्टर का इंजन फॉक्सवैगन बीटल के इंजन से बनाया गया है. जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा, सब हैरान रह गए. इसे बनाने में बाइक, ट्रक, कार और साइकल के पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया था. किसी को यकीन नहीं था कि ये कभी उड़ पाएगा.

Homem no interior do RN constrói helicóptero com restos de carros e motor de fusca, faz teste e decola. pic.twitter.com/4zpS1jvy9p

— Меndes (@MendesOnca) December 9, 2021