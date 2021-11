Viral : टूटे हाथ और फूटे सर के साथ बारात में नाचा शख्स, डांस देख हंस पड़ेंगे आप

सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां हर रोज़ आपको कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कुछ ही सेकेंड्स में या तो आपके चेहरे पर स्माइल ले आता है, या फिर आपको कुछ नया दिखा जाता है. इस वक्त ट्विटर पर वायरल हो रहा 30 सेकेंड का वीडियो (Man Dancing With Bandage) भी कुछ ऐसा ही है, जिसे देखकर आप ही जज कीजिए कि ये शख्स (Injured Man Dancing Video) कर क्या रहा है?

वीडियो एक शादी की लोकेशन का है. अब ये शादी कहां हो रही है, ये तो हमें नहीं पता लेकिन शादी के पहले होने वाला डांस ज़रूर इस वीडियो में आप देख सकते हैं. ये नाचने-कूदने का तरीका भी इतना गजब का है कि आप कनफ्यूज़ हो जाएंगे कि ये बंदा किस एमरजेंसी में अस्पताल के बेड से उठकर सीधा नाचने पहुंच गया है?

शख्स का Bandage Dance करेगा हैरान

वीडियो को ट्विटर पर DRacarys की ओर से @Dr_Kopite नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ दिया गया कैप्शन भी शानदार है- ‘जब आपका एक्सिडेंट हो जाता है और आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी में पड़ गई हो.’ वीडियो की शुरुआत में शादी के मौके पर गली में चल रहे किसी डांस सीन से हो रही है. इसमें बाकी लोग तो सजे-धजे हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन एक शख्स ऐसा है, जिसके हाथ में डंडा है और सिर पर पट्टियां बंधी हुई हैं. इस शख्स के सर के अलावा हाथ और पांव में भी चोट लगी हुई है. मज़ाल है कि इस शख्स ने इसमें से किसी भी चोट को अपने डांस के आड़े आने दिया हो. आप भी देखिए ये वीडियो –

When you met with an accident but it’s your best friend’s wedding 😂 pic.twitter.com/1mBRb1Z0oV

— DRacarys (@Dr_Kopite) November 24, 2021