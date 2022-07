जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय बन लड़के ने बॉस तक पहुंचाया रिज्यूमे, पेस्ट्री के डिब्बे पर लिखी ऐसी बात

आज के समय में नौकरी ढूंढना काफी मुश्किल काम हो गया है. जनसंख्या के हिसाब से रोजगार नहीं है और अगर रोजगार के अवसर हैं भी तो वहां लोग अपन परिचितों को ही फिट करने के चक्कर में रहते हैं. कई बार ऑफिसों में वेकेंसी (Office Vacancy) निकलती तो है लेकिन एक पोस्ट के लिए हजारों आवेदन आ जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर रिज्यूमे कबाड़ में ही फिक जाते हैं. इस समस्या से बचने के लिए एक लड़के ने अजीबोगरीब आइडियो अपनाया.

नौकरी ढूंढना आज के समय में आसान नहीं है. जिस नौकरी के लिए आवेदन दो, वहां से ज्यादातर रिजेक्शन ही मिलता है. कई बार तो रिज्यूमे रिक्रूटर तक पहुंचता ही नहीं है. ऐसे में एक शख्स ने इसका बेहतरीन आइडिया निकाला. ट्विटर यूजर अमन खंडेलवाल ने ऑफिस के बॉसेस का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोमैटो के डिलीवरी ब्वॉय की तरह कपड़े पहने और हाथ में पेस्ट्री का डिब्बा लेकर उसे हर ऑफिस के हेड तक डिलीवर करवाया. इस डिब्बे के अंदर ही उसने अपने रिज्यूमे डाल दिया था.

खुद शेयर की तस्वीर

अमन खंडेलवाल नाम के इस लड़के ने अपने क्रिएटिव आइडिया को खुद लोगों के साथ शेयर किया. उसने ट्विटर पर अपनी जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय के कपड़ों वाले लुक को शेयर किया. साथ ही पेस्ट्री के डिब्बे की एक तस्वीर. जिसके ऊपर मैसेज में लिखा था कि कई रिज्यूमे कचरे के डिब्बे तक जाकर खत्म हो जाते हैं. मेरा आपके पेट में है. साथ ही कैप्शन में उसने लिखा कि मैंने अपना रिज्यूमे जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय के ड्रेस में बेंगलुरु के कई स्टार्टअप्स में पहुंचाया. क्या ये @peakbengaluru moment है?

Dressed as a @zomato delivery boy I delivered my resume in a box of pastry.

Delivered it to a bunch of startups in Bengaluru.

Is this a @peakbengaluru moment.@zomato #resume pic.twitter.com/HOZM3TWYsE

— Aman Khandelwal (@AmanKhandelwall) July 2, 2022