Video : रेंगने के बजाय पांव बढ़ाकर चले लगा सांप, यूट्यूबर ने बनाई अजीबोगरीब डिवाइस !

Man Designs Robot Suit For Snakes : लोगों के खुराफाती दिमाग का क्या ही कहिए, वे कुछ भी कर सकते हैं. हाल ही में एक यूट्यूबर के दिमाग में बात आई कि आखिर सांप सिर्फ रेंगते ही क्यों हैं ? अगर उनके पास भी पैर होते, तो वे चल सकते. बस इसी बात का दुख मन में लिए इस शख्स ने ऐसी डिवाइस (Device that gives snake legs) बना डाली, जिससे सांप आराम से चल सकता है. ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस अजीबोगरीब इंवेंशन पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

एलेन पैन नाम के एक यूट्यूबर को सांप के पास पैर नहीं होने का दुख हुआ, तो उसने नाग के लिए चलने वाली एक रोबोटिक डिवाइस बना डाली, जिससे वो भी चल सकता है. लॉस एंजेलस के रहने वाले एलन पैन (Allen Pan ) की ये DIY डिवाइस हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें एक लंबी सी ट्यूब के ज़रिये 4 प्लास्टिक के पांव दिए गए हैं, जो सांप को आराम से चलने का एहसास करा सकता है.

रेंगने के बजाय चल पड़ा सांप

अपने यूट्यूब वीडियो के ज़रिये एलन ने बताया है कि सांपों के पास करोड़ों साल पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वो पांव गायब हो गए और वे बिना पैरों के ही सर्वाइव करने लगे. एलन को इस बात का बुरा लगा कि सांपों के पास अब पैर नहीं हैं. उसने इसके लिए अपना दिमाग लगाया और सांप के लिए ऐसे पैर बनाए, जिससे वो जब चाहे चल सकता था और जब चाहे रेंग सकता था. इसके लिए उसने एक लंबी प्लास्टिक की ट्यूब ली, जिसमें 4 रोबोटिक पांव अटैच कर दिए. इसे एलन ने लैपटॉप पर एक प्रोग्राम के ज़रिये वायरलेस तरीके से एक्टिवेट कर दिया. आप खुद देखिए ये कमाल उसने कैसे किया.

लोगों को खूब पसंद आया इंवेशन

जब सांप पालने वाले एंथोनी ज़ावाला के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ये डिवाइस टेस्ट की तो दोनों काफी खुश नज़र आए. उन्होंने सांप को ट्यूब के अंदर डाला और फिर वो रोबोटिक लेग्स के सहारे आगे बढ़ने लगा. हालांकि सांप का खुद का कंट्रोल अपने पांवों पर बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो रोबोटिक पांव से चलते हुए काफी उत्साहित दिख रहा था. इस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और कमेंट करके एलन की तारीफ की, जिन्होंने बिना पांव वाले सांप को भी पांव दे दिए.

