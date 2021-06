आखिर पता चल ही गया, क्या होता है मौत के बाद! मरने से 20 मिनट बाद ज़िंदा हुए शख्स ने कर दिया खुलासा

ये सवाल सृष्टि के आरंभ से ही इंसान के मन में घूमता रहता है कि आखिर मौत के बाद क्या होता होगा? (What Happens After Death) पाप-पुण्य, कर्म-प्रारब्ध जैसी तमाम चीज़ें हम ज़िंदगी भर सुनते हैं और निभाते हैं. क्या मौत के बाद वाकई इन सबका हिसाब होता है? मरने के बाद लोग कहां जाते हैं और वहां उन्हें क्या मिलता है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब सिर्फ वही शख्स दे सकता है, जिसने इस दुनिया को विदा कहा हो. अब मुद्दा ये है कि मरने के बाद भी भला कोई ज़िंदा होता है, जो हमें ये सब पता सके?आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शख्स ने इन सब सवालों के जवाब दिए हैं क्योंकि वो खुद मरने से 20 मिनट बाद ज़िंदा हो गया. (Man died for 20 minutes ) 60 साल से ज्यादा की ज़िंदगी जी चुके स्कॉट ड्रूमंड (Scott Drummond ) ने दुनिया के सामने ये खुलासा किया है कि उनकी मौत तब हुई थी, जब वे 28 साल के थे. हालांकि ये महज 20 मिनट के लिए हुआ था और फिर वो अपने शरीर में वापस आ गए थे.स्कॉट ड्रूमंड की उम्र 28 साल की थी, जब उनका एक्सीडेंट स्कीइंग के दौरान हुआ था. उनके हाथ का अंगूठा इस एक्सीडेंट में टूट गया था. इसका ऑपरेशन होते वक्त नर्स की छोटी सी गलती से उनकी जान चली गई थी. अब बूढ़े हो चुके स्कॉट बताते हैं कि उन्होंने नर्स को डरकर भागते देखा और डॉक्टर्स को बुलाते हुए सुना. घटना के 20 मिनट बाद उन्होंने खुद को जिंदा पाया, (Man get alive after 20 minutes of death ) जबकि इसके बीच के उनके अनुभव ने बताया कि वे दूसरी दुनिया की सैर कर चुके थे. भगवान ने उन्हें वापस ये कहकर भेजा कि अभी उनका वक्त नहीं आया है.Prioritize Your Life से बातचीत करते हुए स्कॉट (Scott Drummond) भावुक हो जाते हैं और बताते हैं कि वे पहली बार दुनिया को मरने के बाद का अनुभव बता रहे हैं. इससे पहले अपनी पत्नी और दोस्तों को उन्होंने ये एक्सपीरियंस (What Happens After Death) बताया था. स्कॉट बताते हैं कि उन्होंने जब नर्स को अपने मरने के बारे में चिल्लाते हुए सुना, उसके बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में कोई अदृश्य शक्ति थी. उस शक्ति ने उन्हें पलक झपकते ही एक बेहद खूबसूरत मैदान में खड़ा कर दिया. वे लगातार उस अदृश्य शक्ति के पीछे-पीछे जा रहे थे. यहां सुंदर और रंग-बिरंगे फूल थे, कमर तक आने वाली मखमली घास थी और सफेद बादल उन्हें छूकर जा रहे थे. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखने के लिए कहा गया था. स्कॉट कहते हैं कि उनकी बाईं तरफ काफी लंबे और खूबसूरत पेड़ थे. ऐसे पेड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे. दूसरी तरफ खूबसूरत फूल थे. वे कहते हैं अब भी उन्हें वो सुंदर फूल याद हैं. उन्हें बेहद शांति और अच्छा महसूस हो रहा था.उन्हें अचानक अपने जन्म से लेकर अब तक की पूरी यात्रा वीडियो की तरह दिखने लगी. इनमें से कुछ पल दुखी करने वाले थे और कुछ खुश. उन्हें महसूस हुआ कि वो इससे बेहतर ज़िंदगी जी सकते थे. वे अदृश्य शक्ति के कहने पर बादलों की ओर जा रहे थे, इसी बीच किसी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा - अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हें और भी चीज़ें करनी हैं. इस आवाज़ के बाद झटके से वे अपने शरीर में आ गए. स्कॉट अपने मरने के बाद से 20 मिनट को बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने ज़िंदगी को अलग तरीके से देखना और जीना शुरू कर दिया.