शख्स ने बिना अंदर बैठे ही बड़े ट्रक को लगा दिया पार्किंग में, टैलेंट देखकर दंग रह गए लोग !

Excellent Driving Skill Video: सोशल मीडिया पर आपको कुछ न कुछ अलग देखने को मिल ही जाता है. कई बार तो आपको वीडियो में ऐसी चीज़ें भी दिख जाती हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रक के बाहर खड़े-खड़े ही उसे पार्किंग में लगा रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

हर बार जब आप एक कार या एक बड़ा वाहन पार्क करते हैं, तो आप बहुत ध्यान से ये काम करते हैं. पब्लिक पार्किंग में ये काम करते समय थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. वायरल हो रहे वीडियो (Man Driving 18 Wheeler Trailer Truck into Parking) में एक ट्रक ड्राइवर का अद्भुत टैलेंट देखने को मिल रहा है. वो बड़ी सी ट्रक के बाहर खड़ा होकर ही उसे पार्किंग में लगा रहा है. वीडियो देखकर लोग दंग हो रहे हैं.

बिना ट्रक में बैठे ही पार्क किया वाहन

वायरल हो रहे वीडियो में ड्राइवर को ट्रक के बाहर खड़ा देखा जा सकता है. हालांकि ट्रक स्टार्ट है और वो खुद बाहर खड़े होकर ही स्टीयरिंग और उसके डायरेक्शन को देखकर उसे पार्किंग में लगाने की कोशिश में है. दिलचस्प बात ये है कि वो पार्किंग का सही काम करते हुए स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित कर रहा है. वीडियो के बीच में भी शख्स ट्रक के दरवाजे के नीचे झुक जाता है और फिर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. लोग उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो रहे हैं.

