बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जुर्म है. कई मुल्‍कों में ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस तकनीकी तौर पर काफी सक्षम बनाई गई है. क्‍योंकि ऐसे लोग कभी भी हादसे को अंजाम दे सकते हैं. लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन जैसे मुल्‍क में एक शख्‍स 50 साल तक बिना ड्राइव‍िंग लाइसेंस गाड़ी चलाता रहा, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई. यहां तक कि वह इंश्‍योरेंस कंपन‍ियों को भी धोखा देता रहा. हालांकि, एक दिन उसकी किस्‍मत धोखा खा गई और वह दबोच लिया गया.

बेहद चौंकाने वाला यह मामला ब्रिटेन के डर्बीशायर का है.डर्बीशायर रोड पुलिसिंग यूनिट ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है. साथ ही लिखा है कि डर्बी इलाके में उन्होंने एक पेंशनर को बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पाया. जब बुजुर्ग ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो अफसरों को भी उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया. पता चला कि 69 वर्षीय इस शख्‍स ने कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया ही नहीं. इतना ही नहीं, वहां सभी वाहनों को कुछ-कुछ समय पर परीक्षण कराना होता है, ताकि यह पता चल सके कि वाहन की स्‍थ‍ित‍ि ठीक है. यह शख्‍स वहां भी लोगों को धोखा देता रहा.

पुलिस ने इसकी कहानी शेयर की

ट्विटर पर पुलिस ने इसकी कहानी शेयर की है और बताया कि कार को सीज कर लिया गया है. इस शख्‍स ने कभी भी कोई टेस्ट पास नहीं किया. इंश्‍योरेंस कंपन‍ियों को भी धोखा देता रहा. उन्‍हें बकायदा पूरी जानकारी मुहैया करा रहा था. इंश्योरेंस कंपनियों को यह कहकर बरगलाता रहा कि उसके पास पूरे समय का लाइसेंस है. मजेदार बात ये है कि बीमा कंपनी भी उसकी बात को सच मानकर गाड़ी का इंश्योरेस जारी करती रही. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह व्यक्ति इतने सालों तक पुलिस को कैसे चकमा देता रहा.

Derby

The driver of this vehicle has never passed a test despite being 69 years old and having been driving for over 50 years.

He has systematically provided details to insurance companies indicating that he had a licence but the flaw in his dastardly plan was bragging. pic.twitter.com/JJJDNM1b2E

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) May 6, 2023