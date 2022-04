पहने हुए गंदे-बदबूदार मोज़े बेचकर लाखों कमा रहा है शख्स, ऑनलाइन करता है बिक्री

Man Earns in Lakhs by Selling Used Socks : जिन गंदे-बदबूदार मोज़ों को देखकर उन्हें फटाफट धोने का ख्याल आता है, एक शख्स उन्हीं को ऑनलाइन बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा है. अब तक आपने महिलाओं को अपने पहने हुए कपड़ों को बेचकर पैसे कमाते हुए देखा होगा लेकिन बिली जो ग्रे नाम का मर्द भी अपने पहने हुए मोज़ों को ऑनलाइन अच्छी कीमत प बेचता है. दिलचस्प बात ये है कि उसे इसके खरीदार भी मिल रहे हैं.

25 साल के बिली जो ग्रे को इस तरह के बिजनेस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, जब तक कि OnlyFans Page पर नहीं आए. यहां आकर ही उन्हें पता चला कि इस्तेमाल किए हुए मोज़े बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं. अब वे अपने अनोखे बिजनेस से हर महीने 1 से डेढ़ लाख रुपये आराम से कमा लेते हैं.

1000-3000 रुपये में बिकते हैं गंदे मोज़े

बिली जो ग्रे के मुताबिक वे गंदे मोज़ों को £10 से £30/ जोड़े में आराम से बेच देते हैं. अगर वे 12 मोज़े एक हफ्ते में बेचते हैं तो भारतीय मुद्रा में उन्हें कम से कम 12000 और ज्यादा से ज्यादा 30000 रुपये आराम से मिल जाते हैं और महीने भर में वे एक से डेढ़ लाख रुपये कमा लेते हैं. लंदन के चेल्सिया में रहने वाले बिली एक मोज़े को कुछ दिनों तक पहनने के बाद उसे ज़िप लॉक बैग में पैक करके कस्टमर्स को भेज देते हैं. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कई बार कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट भी आती हैं, जिसके लिए वे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं.

घरवालों का मिलता है पूरा सपोर्ट

बिली ने ओनलीफैंस पर ये काम करीब सालभर पहले शुरू किया था. यहां लोग पहने हुए कपड़े, मोज़े, जिम टॉप, बॉक्सर्स जैसी चीज़ों की डिमांड करते हैं. उनके ज्यादातर कस्टमर होमोसेक्सुअल समुदाय के लोग हैं, जिन्हें उनका पेज अच्छा लगता है. बिली के मुताबिक उनके मोज़े आराम से 2-3 हज़ार तक बिक जाते हैं. आश्चर्य की बात ये है कि मोजे जितने बदबूदार और पसीने से भरे होते हैं, उन्हें उतनी ही ज्यादा कीमत मिलती है. उनके मुताबिक ज्यादातर लोगों को सफेद Nike के मोज़े पसंद आते हैं.

