सोते-सोते लाखों कमा रहा है शख्स, आंख खुलते ही अकाउंट में आ जाते हैं पैसे !

एक पुरानी कहावत है, जो जागत है सो पावत है, सो सोवत है सो खोवत है. यानि जो जागते हैं वो बहुत कुछ हासिल करते हैं और जो ज्यादा सोते हैं वो सब कुछ खो देते हैं. मगर अब ये कहावत बदल गई है. क्योंकि अब तो सोने वाले लोग भी लाखों में कमा रहे हैं. यानि ज्यादा सोने वाले कुछ खो नहीं रहे बल्कि लाखों कमा रहे हैं.

नींद में सो रहे सो रहे शख्स को देखने के लिए लोगों ने लाखों रुपए अदा किए (People paid lakhs of rupees to see the sleeping person) तो सुनकर होश उड़ गए. जी हां, एक यूटयूबर सोने से पहले कमरे में कैमरा ऑन करके सो जाता है. फिर भी उसे देखने वालों की होड़ मची रहती है. मगर आखिर उस इंसान की नींद में क्या कोई जादू छुपा है जिसे देखने में लोगों को इतना आनंद आता है कि लोग उसके बदले लाखों रुपए चुकाते हैं.

सौ.यूट्यूब: सो कर शख्स बन रहा मालामाल, रात भर नींद के लिए उसके संघर्ष को लोग करते हैं पसंद

सो कर बन गया मालामाल

सोने के बदले लाखों कमाने वाले वाला हफ्ते में एक दिन अपने सोने का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है. बस इतना काम करके उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है. और वो आराम से सोता रहता है. YouTube पर Super Mainstream नाम से चैनल चलाने वाला शख्स है एक रात के करीब 6 घंटों की नींद के वीडियो के बदले 2 लाख रुपए कमाता है.

बेड पर पड़े शख्स के वीडियो में क्या है खास?

इस वीडियो में दिलचस्प बात ये होती है कि लाइव वीडियो में बहुत सारे लोग कभी कॉल तो कभी मैसेजेज़ कर उसकी नींद तबाह करने की कोशिश करते हैं. वो शख्स अपनी नींद के साथ संघर्ष करते-करते रात काट ले जाता है. नींद के साथ इसी लुकाछिपी के खेल के मज़े के लिए लोग लाखों खर्च करने को तैयार रहते हैं. 21 साल के इस Youtuber के Sleep stream को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, इसके सोशल मीडिया पर इस Sleeping videos को लाखों बार देखा जा चुका है. जितना लोग उसके वीडियो को पसंद कर रहे हैं उतनी ही उसकी कमाई बढ़ रही है. हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहला ऐसा Youtuber है जो ऐसे वीडियो से लोकप्रिय और लखपति बन रहा है. पिछले कुछ सालों में ऐसा ट्रेंड तेज़ी से बढ़ा है.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Shocking news, Weird news