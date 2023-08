Delhi Metro Video: महिलाओं के कोच में घुसा लड़का, सबक सिखाने के लिए एकजुट हुईं औरतें! देखिए फिर क्या हुआ

दिल्ली मेट्रो आज के वक्त में किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है. आपको यहां एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और सीरियल से जुड़ा वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसे आप डेली सोप में ही देखते होंगे. पिछले दिनों दिल्ली मेट्रो के कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें मारपीट और प्यार-मोहब्बत देखने को मिली थी. अब एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक शख्स दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Fight Video) के पहले कोच, यानी महिलाओं के कोच में घुस जाता है. उसके बाद क्या होता, ये नजारा देखने लायक है.

ट्विटर अकाउंट @gharkekalesh पर अक्सर लड़ाई-झगड़े के वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक युवक दिल्ली मेट्रो (Man Enters Ladies Coach Viral Video) के पहले कोच में घुस जाता है. उसके बाद उसके और महिलाओं के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है. शायद आप जानते होंगे कि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए पहला कोच आरक्षित किया जाता है. उसमें पुरुषों के चढ़ने पर मनाही होती है. अगर वो ऐसा करते भी हैं, तो स्टेशनों पर सुरक्षाकर्मी आकर उन्हें नीचे उतार देते हैं.

