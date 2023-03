मौसम बदलते ही जीवों की बढ़ी मुश्किल, गर्मी से तड़पती गौरैया को शख्स ने पिलाया पानी, नेकदिली का Video Viral

मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि ठंड के बाद गर्मी ने दस्तक देने में तनिक भी देर नहीं लगाई. एकाएक गर्मी ऐसी बढ़ी कि झट से पंखा और एसी चलाने की नौबत महसूस होने लगी है. ऐसे में सड़क पर निकलने वालों के लिए गर्मी विकराल लगने लगी है. इंसान तो फिर भी अपने लिए पानी का जुगाड़ कर लेंगे. लेकिन उन परिंदों और जीवों का क्या जिनके प्राकृतिक संसाधनों पर इंसानों ने कब्जा कर लिया. ऐसे भी जीवों के सामने संकट खड़ा होने लगा है. जगह-जगह वो प्यास से तड़पते अभी से नजर आने लगे हैं. लिहाजा हमें उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए.

IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें सड़क पर प्यास से तड़पते कोरैया को एक शख्स ने पानी पिलाकर जीवन दान दिया. गौरैया इस कदर प्यासी थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था. ऐसे में उसकी जरूरत को एक राहगीर ने समझा और फौरन बोतल के ढक्कन में पानी निकालकर उसे पिलाया. नेकदिली का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

“The smallest act of kindness is worth more than the greatest intention.”

A cyclist saw a thirsty sparrow & shares his drinking water with the bird.

Temperatures are rising. Please keep some water outside for the birds 🙏 pic.twitter.com/bLQn7PHJta

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 2, 2023