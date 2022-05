शख्स ने कौड़ियों के भाव खरीदी पुरानी अलमारी, अंदर रखे फटे झोले को खोलते ही खुल गई किस्मत!

कहते हैं ना कि अगर किस्मत साथ हो तो रंक को भी राजा बनने में देर नहीं लगती. किस्मत के आगे किसी का वश नहीं चलता. किस्मत का खेल ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों को गरीबी और कई गरीबों को रईसी दिखा देता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसे शख्स की खूब चर्चा हो रही है जिसकी किस्मत ने उसे कुछ ही दिनों के लिए सही, करोड़पति बना दिया था. दरअसल, इस शख्स ने एक पुरानी अलमारी खरीदी थी. लेकिन जब उसने अलमारी खोली, तो अंदर रखे एक पुराने झोले से उसे करोड़ों रुपए मिले. हालांकि, वो लंबे समय तक करोड़पति नहीं रह पाया.

अमेरिका के रहने वाले इस शख्स ने एक ऑक्शन में करीब 38 हजार में एक पुरानी अलमारी खरीदी थी. लेकिन उसे क्या पता था कि ये अलमारी सुकि किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाली है. सोशल मीडिया पर डैन डोटसन नाम के एक शख्स ने इस स्टोरी को शेयर किया. उसने बताया कि 2018 में उसके जान पहचान के एक शख्स ने ऑक्शन से करीब 38 हजार में अलमारी खरीदी थी. इसके बाद जब घर आकर उसने अलमारी खोली, तो उसे अंदर एक तिजोरी दिखी. उसके अंदर एक बैग था. जब बैग को खिला गया तो अंदर से करीब 58 करोड़ रूपये निकले. ये देख उसकी आंखें फ़टी रह गई.

खुलती भी नहीं थी कबाड़ अलमारी

जिस अलमारी को शख्स ने ऑक्शन में खरीदा था, वो इतना पुराना हो गया था कि उसका दरवाजा खुलता भी नहीं था. इसके बाद भी शख्स ने इसे खरीदा. पहले बुलाए गए एक शख्स ने अलमारी खोलने में नाकमयाबी जाहिर कर दी. इसके बाद आए दूसरे शख्स ने आखिरकार अलमारी खोल दी. खुले अलमारी के अंदर एक बैग था. जब इस बैग का चेन खोला गया तो सबकी आंखें फ़टी रह गई. अंदर ढेर सारा कैश था, जिसे बाद में गिनने से पता चला कि उसने करीब 58 करोड़ रुपए थे.

This unit sells for 500 bucks, buyer finds 7.5 million cash, attorney reaches out on behalf of the previous owner & nicely offers 1.2 million dollars back in return for all money back.

What would you do?

