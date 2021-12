शख्स को बोरिंग लग रही है 'अमीरी', याद आ रही है पुरानी नौकरी और दफ्तर

आपने शायद ही किसी शख्स को अपनी अमीरी से बोर (Man Bored of being Millionaire) होते हुए सुना हो ! अक्सर हम सोचते हैं कि पैसे से हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रिटिश शख्स ने करोड़पति बनने के बाद अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा है कि उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी (Millionaire Missing Old Days) याद आ रही है.

ऑनलाइन शेयरिंग साइट Reddit पर अपने एक्सपपीरियंस बताते हुए शख्स ने बताया है कि साल 2014 से उसने बिटकॉइन के बारे में जानना शुरू किया और वो डेढ़ साल तक क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में पैसे लगाता रहा. इस शख्स ने अपनी पूरी सेविंग्स बिटकॉइन में इंवेस्ट कर दी. फिर उसके साथ जो हुआ, वो हर किसी का सपना होता है.

करोड़पति बन गया शख्स !

साल 2017 में इस शख्स को अपनी क्रिप्टोकरेंसी से 20 करोड़ का सीधा फायदा हुआ. इसके 2 साल बाद साल 2019 में उसे और भी ज्यादा फायदा हुआ और ब्रिटिश नागरिक ने 62 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. इस वक्त उसकी उम्र 35 साल थी और वो करोड़पति बन चुका था. करोड़पति बनते ही इस शख्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसे कुछ वक्त बाद ही इसका पछतावा होने लगा. इस शख्स का कहना है कि उसे अपनी अमीरी वाली ज़िंदगी बेहद बोरिंग लगती है. उसे अपने पुराने दिन हर रोज़ याद आते हैं, लेकिन वो वापस उस ज़िंदगी को नहीं पा सकता.

याद करता है पहले वाली ज़िंदगी

अपनी पोस्ट में इस शख्स ने कहा है कि वो दफ्तर में काम करने के मज़े मिस करता है. उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी मनपसंद बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है, फिर भी वो उन पुराने दिनों को वापस नहीं ला सकता. उसे इस बात का भी दुख है कि उसे ये पैसे चीटिंग से मिले हैं, न कि अपनी मेहनत से. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शख्स पहले कंटेंट क्रिएटर था और महीने में 25 लाख रुपये कमाता था. इस दौरान उसने अपने पैसे बचाकर बिटकॉइन में इंवेस्ट किए थे, जिसका फायदा मिलने के बाद शख्स करोड़पति बन गया.

