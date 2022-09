600 मेल्स और 80 फोन कॉल के बाद लड़के को मिली जॉब, प्रोफाइल जानकर कहेंगे 'शाबाश'!

Man Got a Job After 600 E- Mails: आपने लोगों के स्ट्रगल की तमाम कहानियां सुनी होंगी. ये भी सुना होगा कि विपरीत परिस्थितियों और हालात से मजबूर होकर लोगों को कई बार अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं लेकिन जो ऐसा नहीं करते, वही इतिहास रचते हैं. कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया वत्सल नाम के लड़के ने, जो अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए तमाम संघर्षों (Man Got Dream Job After 600 Mails and 80 Calls) से जूझते रहे लेकिन हार नहीं मानी.

अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वत्सल ने अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनत की और हौसला नहीं हारा. उन्हें एक नौकरी को पाने के लिए 600 ईमेल्स और 80 कॉल्स से गुजरना पड़ा. उनकी ये कहानी खूब वायरल हो रही है. उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत की जाए और लक्ष्य पर निगाह हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती.

600 मेल और 80 कॉल्स के बाद मिला लक्ष्य

वत्सल अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे. उस समय अमेरिका में महामारी का दौर था और नौकरियों की काफी तंगी थी. महामारी के दौरान कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही थी और उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सिर्फ अमेरिकियों को नौकरी मिलेगी. वत्सल परिस्थितियों से परेशान तो थे लेकिन वो ठान चुके थे उन्हें घर खाली हाथ नहीं लौटना था. ऐसे में उन्होंने वर्ल्ड बैंक में नौकरी के लिए लगातार प्रयास किए. इस क्रम में उन्होंने 600 ईमेल भेजे और 80 कॉल किए. हर बार कॉल और ईमेल करने के बाद वत्सल को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा लेकिन उन्हें आखिरकार ये नौकरी मिल ही गई.

वायरल हो गई कहानी

वत्सल की ये कहानी सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर शेयर की गई है. वत्सल नहाटा इस वक्त उन लोगों के लिए आइकन बन चुके हैं, जो नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं. वत्सल वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) में काम करते हैं. वे कहते हैं कि दो महीने के सफर ने उन्हें बहुत सी अहम बातें सिखाईं. ज़िंदगी में इंसान को प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए.

