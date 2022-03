सनकी आदमी ने घर में पाल रखी हैं 120 ज़हरीली मकड़ियां, सोने के लिए दे रखा है अलग बेडरूम भी !

आपने लोगों को घरों में कुत्ते-बिल्लिया, तोते-कबूतर या फिर गाय-भैंस पालते हुए सुना होगा, लेकिन कभी भी किसी को मकड़ियां (Man Has 120 Spiders in His Home) पेट के तौर पर रखते हुए न तो देखा होगा और न ही सुना होगा. हालांकि 34 साल के एक शख्स (Aaron Phoenix ) ने मकड़ियों (Spider Lover Man has 120 Pet Spiders) के प्रति अपने प्रेम से लोगों को हैरान कर दिया है. या तो ये आदमी रियल स्पाइडर मैन (Spider Man) है या फिर पूरी तरह सनकी.

एरॉन फोनिक्स (Aaron Phoenix ) को मकड़ियों से इस कदर प्यार है कि उन्होंने 2-4 नहीं बल्कि पूरे 120 मकड़ियों को अपने घर में पनाह दे रखी है. लोग उन्हें रियल लाइफ स्पाइडर मैन कह रहे हैं क्योंकि एरॉन ने इन मकड़ियों को सोने के लिए एक अलग कमरा भी दे रखा है, जहां वे आराम से नींद का लुत्फ उठाती हैं.

मानसिक तौर पर बीमार है शख्स

यूं तो ये काम किसी सामान्य आदमी का हो भी नहीं सकता, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक एरॉन को डिप्रेशन और कुछ मानसिक समस्या है. ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें इससे बाहर निकलने के लिए वो करने को कहा, जो उन्हें सबसे अच्छा लगता हो. अब उन्हें क्या पता था कि एरॉन को किसी क्राफ्ट या कुछ पढ़ने के बजाय ज़हरीली मकड़ियों के साथ रहना पसंद है. खैर, डॉक्टर की सलाह पर एरॉन ने खुद को खुश रखने के लिए 120 साउथ अमेरिकन मकड़ियों को घर में पाल लिया. अब उनके घर में मकड़ियां ही मकड़ियां टहलती रहती हैं और एरॉन का दावा है कि उनके साथ रहकर उन्हें बेहतर महसूस होता है.

बायपोलर डिसऑर्डर के ग्रस्त हैं एरॉन

डॉक्टरों ने एरॉन फोनिक्स (Aaron Phoenix ) के बायपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित होने और डिप्रेस होने की पुष्टि की थी. इसके बाद ही अपनी हॉबी के तौर पर वे मकड़ियां बटोर लाए. इनके सोने के लिए एरॉन ने घर में अलग से बेडरूम दे रखा है. उनका दावा है कि ये उनका जुनून है, भले ही कोई कुछ भी कहे. डॉक्टर ने मुझे अपने शौक पर फोकस करने को कहा था और ये वाकई काम कर रहा है. एरॉन घंटों तक मकड़ियों को निहारते रहते हैं और उन्हें इससे काफी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक एरॉन अपनी पार्टनर और बच्चों के साथ उसी घर में रहते हैं. वे शुरू में मकड़ियों से डरते थे, लेकिन अब परिवार को भी इनकी आदत हो गई है.

