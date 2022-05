बेजान 'गुड़िया' के प्यार में दीवाना हो चुका है शख्स, तोड़ दिया घर-परिवार और दोस्तों से रिश्ता !

Man is in love with Doll : आपने सुना होगा कि इंसान प्यार में इस कदर दीवाना हो जाता है कि घर-परिवार, दोस्त-रिश्तेदार सबसे दूरी हो जाती है. अब ये प्यार अगर किसी लड़की या लड़के से हो, तब तो ठीक है लेकिन बेजान गुड़िया (Man Has a Romantic Relationship with Lifesize Doll) से प्यार में दुनिया से कट जाना कहां की समझदारी है? अमेरिका के रहने वाले एलेक्ज़ेंडर स्टोक्स (Alexander Stokes) ने कुछ ऐसा ही किया है.

एलेक्ज़ेंडर स्टोक्स (Alexander Stokes) के पास एक इंसानों के साइज़ की गुड़िया है और वो उसे बहुत प्यार करते हैं. उन्होंने गुड़िया का नाम मिमी रखा हुआ है और पिछले 2 साल से उसी के साथ रह रहे हैं. एलेक्ज़ेंडर का कहना है कि उन्हें अपने लिए हमेशा से एक सिंथेटिक साथी चाहिए था. इसके पीछे उनके अपने कारण हैं.

गुड़िया के साथ बसा ली है दुनिया

अजीबोगरीब च्वाइस वाले एलेक्ज़ेंडर स्टोक्स (Alexander Stokes) बताते हैं कि उन्हें असल महिलाओं के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक स्टोक्स का अपनी डॉल के साथ रोमैंटिक रिलेशनशिप है और उसके साथ रहकर उनका तनाव कम होता है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. वो डॉल के साथ अपनी अलग दुनिया बना चुके हैं, जिसमें वे अकेले ही खुश हैं. उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली उनकी गुड़िया के साथ रहकर उनका एकाकीपन खत्म हुआ है और वे काफी अच्छा महसूस करते हैं.

गुड़िया का नाम एलेक्जेंडर ने मिमी रखा हुआ है. (Credit-instagram.com/ravenbunny8420)

गुड़िया के लिए छोड़ी सारी दुनिया

खुद एलेक्ज़ेंडर के मुताबिक उनकी सामाजिक ज़िंदगी एक दौर में काफी रंगीन हुआ करती थी. उनके ढेर सारे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार थे. गुड़िया के साथ प्यार भरी ज़िंदगी बिताने की वजह से वे सभी उनसे दूर हो गए हैं. उन लोगों को लगता है कि अब वे किसी मानसिक समस्या का शिकार हैं और वे उनसे बोलना और मिलना बंद कर चुके हैं. हालांकि कुछ बेहद करीबी लोगों को पता है कि 2 साल से उनकी ज़िंदगी में मिमी की वजह से क्या बदलाव हुए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गुड़िया ने उनकी ज़िंदगी को खासा प्रभावित किया है.

