मरी हुई पूर्व पत्नी से भी 'बदला' ले रहा था शख्स, रोज़ाना जाकर करता था कब्र पर पेशाब !

Man Has Been Peeing Daily on Ex-Wife’s Grave: पति-पत्नी या फिर कोई भी रिश्ता प्यार और विश्वास पर चलता है. अगर कभी ऐसे रिश्ते टूटने की भी नौबत आ जाए तो कम से कम सम्मान बना रहना चाहिए. हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो रिश्ते में रहते हुए और निकलने के बाद भी अगले की इज्ज़त करना नहीं जानते. एक ऐसे ही शख्स की कहानी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसने अपनी पूर्व पत्नी की मौत के बाद भी उसकी बेइज्ज़ती की.

जिस आदमी ने अपनी पत्नी को 48 साल पहले ही तलाक दे दिया था, उसके दिमाग में नफरत इस कदर भरी हुई थी कि मरने के बाद भी वो अपनी पत्नी से घिनौना बदला ले रहा था. हर सुबह वो पूर्व पत्नी की कब्र पर पेशाब करने आता था. महिला के बेटे ने जब उसकी कब्र पर ये गंदगी देखी तो उसने अपराधी का पता लगाने की कोशिश की.

रोज़ाना घिनौना काम करने आता था शख्स

ये घटना न्यूजर्सी की है, जहां 43 साल के माइकल मर्फी नाम के शख्स की मां की कब्र पर उन्हें यूरिन और मल से भरे हुए बैग मिल रहे थे. Tappan Reformed Church in Orangetown में मौजूद सीमेट्री में ऐसा होते देख माइकल ने वहां हिडेन कैमरा लगाने की परमिशन मांगी. जब इस कैमरे की फुटेज सामने आई तो वो दंग रह गया. रोज़ाना सुबह 6 बजे एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी मां की कब्र पर पेशाब करता था. ये उसका नियम था, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल रहती थी.

बेटे को पिता के बारे में नहीं था पता

फुटेज को देखकर माइकल हैरान था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शख्स उसका पिता है. दरअसल उसकी मां और पिता का रिश्ता थोड़े दिन ही चला था और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसने माइकल की मां को तलाक दे दिया था. साल 1976 से दोनों का कोई संपर्क नहीं होने की वजह से उसे पिता के बारे में नहीं पता था. हालांकि पिता का दिमाग इतना घिनौना था कि पूर्व पत्नी की कब्र मिलते ही उसने ये घटिया काम करना शुरू कर दिया. दुख की बात ये है कि इस अपराध के लिए कानून में कोई सज़ा नहीं है, लेकिन माइकल ने अब कब्रगाह के असम्मान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है.

