बिना पैसा खर्च किए बनाया ट्रेडमिल, देखकर छूट जाएगी हंसी, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो

भारतीय जुगाड़ में माह‍िर होते हैं, यह तो जगजाहिर है. कम खर्चे में कैसे बेहतर रिजल्‍ट हासिल किया जा सकता है यह उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. इसमें बिना एक पैसा खर्च किए एक युवक घर के किचन में ट्रेडमिल (Treadmill In kitchen) तैयार कर लेता है और उस पर दौड़ने लगता है. वीडियो को मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है. देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

किचन में बनाया ट्रेडमिल

इस शख्स ने किचन में ट्रेडमिल बनाया. उसने सिंक के नजदीक फर्श पर पहले डिशवॉशर डाला. इसके बाद वहां थोड़ा पानी छिड़का. सिंक को पकड़कर उसने दिखाया कि कैसे चिकने फर्श पर आप आराम से वॉक कर सकते हैं और ट्रेड मिल का फायदा उठा सकते हैं. ये वीडियो कहां का है, जानकारी नहीं मिल पा रही है . पर आनंद महिंद्रा ने इसे दुनिया का सबसे किफायती ट्रेडमिल बताया ( Lowest Cost Treadmill In world).कहा, इस युवक को इस साल की इनोवेशन ट्रॉफी दी जानी चाहिए.

The lowest cost treadmill in the world. And this year’s Innovation Award trophy goes to… pic.twitter.com/oMlyEPBQoy

— anand mahindra (@anandmahindra) January 7, 2023