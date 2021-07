Spider Man ने बदल लिया पाला! दुनिया को बचाने नहीं धमकाने पहुंच रहा है Supermarket

Spider Man दुनिया के तमाम बच्चों का फेवरेट सुपरहीरो है. ये लोगों की जान बचाता है और उन्हें खुशियां बांटता है. हालांकि इस वक्त स्पाइडरमैन कुछ अलग रंग-रूप में दिख रहा है. लंदन की सड़कों पर स्पाइडरमैन स्थानीय लोगों की जान का दुश्मन बना बैठा है. वो सुपरमार्केट जैसे पब्लिक प्लेस पर पहुंचकर लोगों को धमका रहा है और उन्हें डरा रहा है.फिलहाल स्पाइडरमैन की इन खराब हरकतों की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है. सुपरमार्केट में लगे कैमरों में इस बैड स्पाइडर-मैन की हरकतें कैद होने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है. ऑनलाइन साइट मिरर के मुताबिक सुपरमार्केट में मौजूद लोगों ने उसका ड्रामा देखा और बताया कि ये वाकई डराने वाला था. अब तक ये साफ नहीं है कि वो कौन था, जो स्पाइडर-मैन की कॉस्ट्यूम पहनकर ये हरकतें कर रहा था.इस घटना का एक यूट्यूब वीडियो (YouTube Video) भी देखा गया है. इस वीडियो में एक शख्स इमेजनरी सुपरहीरो स्पाइडर मैन (Spider Man) की कॉस्ट्यूम (Man in Spider-Man Costume) पहनकर सुपरमार्केट में दाखिल होता है. ये शख्स अंदर आते ही हंगामा मचाना शुरू कर देता है. सुपरमार्केट के फ्रोज़ेन फूड (Frozen Food Cabinet) कैबिनेट पर चढ़कर ये लोगों को ललकारने लगता है. कराटे की पोज़िशन में आकर वो काफी देर तक लोगों को डराने और धमकाने की बातें करता रहा. हाई वोल्टेज ड्रामा (High Voltage Drama) खेलने के बाद वो खुद ब खुद सुपरमार्केट ने निकल जाता है.ये पहली बार नहीं है जब स्पाइडर मैन की कॉस्ट्यूम (Man in Spider-Man Costume) में ये ड्रामा चला हो. पिछले हफ्ते ही कुछ कुछ लोग दक्षिणी लंदन (South London) के क्लैफम में मौजूद एक सुपरमार्केट (Supermarket) के अंदर घुस गए थे. यहां स्पाइडर मैन (Spider Man) के साथ बैटमैन और कुछ अन्य कैरेक्टर्स के भी कॉस्ट्यूम (Superhero Costume) पहने लोगों ने खासा हंगामा किया था. इन लोगों ने सुपरमार्केट में कई लोगों को ज़ख्मी कर दिया था. स्पाइडर मैन (Spider Man) बने एक शख्स ने एक महिला को भी घूंसा मारा था और 6 लोगों को घायल किया था. पुलिस ताज़ा घटना को भी इसी ग्रुप से जोड़कर देख रही है.स्पाइडर मैन की कॉस्ट्यूम (Man in Spider-Man Costume) पहनकर हंगामा मचाने वाले इस ग्रुप का मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स बटोरना है. उन्होंने इतना ड्रामा (High Voltage Drama of Superman) सिर्फ इसलिए किया था, ताकि TikTok पर उनका वीडियो हिट हो सके. ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि ये ड्रामा भी उसी ग्रुप का रचा हुआ है. फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पुलिस दोनों घटनाओं में शामिल लोगों की तलाश में जुटी है.