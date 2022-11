Viral Video: प्रपोज़ करने से ही समंदर में गिर गई अंगूठी, झट से पानी में कूद पड़ा प्रेमी!

Viral Video On Social Media: सोशल मीडिया पर रोज़ाना कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है. कई बार ये वीडियो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं तो कई बार कुछ वीडियो हमें चौंका देते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने का ग्रैंड प्लान (Ring Falls into Ocean Just Before Proposal) लेकर चला था, लेकिन ये ऐन वक्त पर चौपट हो गया.

शख्स रोमांटिक प्रपोज़ल के चक्कर बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाने ही जा रहा था कि उसके साथ हादसा हो गया. उसकी प्रपोज़ल रिंग (Man Jumps Into Ocean as Proposal Ring Falls) पानी में गिर गई और शख्स ने फिर जो किया, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे. जो काम बिल्कुल आराम से होना था, वो एडवेंचरस बन गया.

प्रपोज़ल से पहले समंदर में गिरी रिंग

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल बोट पर एक-दूसरे के साथ पोज़ दे रहा है. इसी बीच शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने के मूड में आता है और अपनी पॉकेट के अंदर से रिंग का बॉक्स निकालता है. जब तक वो पोज़िशन में आता, उससे पहले ही रिंग का बॉक्स समुद्र में गिर जाता है. शख्स न आव देखता है न ताव और झट से समंदर में कूद जाता है. थोड़ी देर में ही शख्स को रिंग को लेकर आ जाता है. बोट पर मौजूद दोस्त उसे मदद देकर ऊपर की ओर खींच ले आता है.

ड्रामे के बाद गर्लफ्रेंड ने स्वीकारा प्रपोज़ल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Scott Clyne नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. इसके साथ कैप्शन दिया गया है- 100 फीसदी सच, 100 फीसदी मेरी किस्मत, ये कभी नहीं भूला जा सकेगा. ये वीडियो खुद स्कॉट का ही है, जिसमें वे अपनी गर्लफ्रेंड सूज़ी को प्रपोज़ कर रहे थे. गनीमत ये रही कि उनकी रिंग के साथ वापसी के बाद सूज़ी ने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, वरना सारी मेहनत बेकार चली जाती.

