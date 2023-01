Funny Video:काम करते समय कई बार हम इतने मशगूल हो जाते हैं क‍ि पता ही नहीं चलता कि आगे पीछे क्‍या हो रहा है. कई बार इस चक्‍कर में हम बहुत सारी चीजें जानने से भी वंच‍ित रह जाते हैं पर यहां मामला दूसरा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (amazing videos) हो रहा है जिसमें काम के दौरान एक मह‍िला कर्मचारी साथ‍ियों की शरारत का श‍िकार हो जाती है. वीडियो इतना फनी है क‍ि लोग देखकर खूब इंज्‍वॉय कर रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @TheBest_Viral ने हाल ही में यह वीडियो पोस्‍ट किया है. इसमें दिख रहा क‍ि एक दुकान पर तीन कर्मचारी काम कर रहे हैं. आगे दो मह‍िलाएं ग्राहकों से बात कर रही हैं, इसी बीच पीछे खडे और बोर हो रहे एक कर्मचारी को शरारत सूझती है. वह काम में मशगूल एक कर्मचारी के पैर में पीछे से हल्‍का धक्‍का लगाता है, जैसे ही वह पैर मारता है मह‍िला कर्मी नीचे आ गिरती है. हालांक‍ि बाद में वह कर्मचारी खुद उस मह‍िला को संभाल लेता है.

When you are bored at work pic.twitter.com/IsIdApoMX3

— Lo+Viral 🔥 (@TheBest_Viral) January 2, 2023