पत्नी को भट्ठी में भूनकर खा गया शख्स, 5 साल बाद पकड़ में आया तो बताई कत्ल की सनसनीखेज कहानी

पत्नी के हाथों बने खाने का स्वाद चखते तो कई लोगों को सुना और देखा होगा मगर एक शख्स ऐसा है जो अपनी पत्नी को ही खा गया. सुनने में थोड़ा अजीब है मगर यही सच्चाई है. एक शख्स अपनी पत्नी को भट्ठी में पकाकर खा गया. वो किसी और महिला के इश्क में पड़ गया था और अब उसी से शादी रचाना चाहता था. लेकिन रास्ते में पत्नी रोड़ा थी लिहाज़ा वो अपनी पत्नी को खा कर पचा गया और दूसरी शादी कर ली.

पहले क़त्ल, फिर शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर शरीर के अंगों को भट्ठी में पकाया और प्लेट में सजाकर तसल्ली से पत्नी के मांस का स्वाद चखा. इतना सबकुछ उसने इसलिए किया ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिले और वो अपनी नई पत्नी के साथ खुशी-खुशी रह सके. दिल दहला देने वाली ये घटना ब्राजील (Brazil) की है. जहां मौरो संपियेत्री (Mauro Sampietri) नाम के शख्स ने इस दर्दनाक अपराध को अंजाम दिया.

पत्नी को भट्ठी में डालकर खा गया एक शख्स

59 साल के मौरो संपियेत्री को अपनी पत्नी क्लॉडेटे सम्पिएत्री ( Claudete Sampietri) से कोई समस्या नहीं थी. दोनो ने लंबे समय तक एक-दूसरे का साथ दिया. लेकिन जब मौरो कि ज़िंदगी में कोई और आ गई तो उसे अपनी पत्नी खटकने लगी. वो दूसरी महिला से शादी करने के लिए बेचैन हो गया मगर पहली पत्नी के रहते वो ऐसा कर नहीं पा रहा था. वो उसके रास्ते का रोड़ा थी लिहाज़ा उसे मौत के घाट उतार दिया Man killed his wife). हालांकि पत्नी के लापता होने पर उसकी तलाश की गई और उसके घर के पास ही उसके कुछ अवशेष मिल गए जिसके बाद पुलिस ने मौरो को अरेस्ट कर लिया. घटना जनवरी 2017 को अंजाम दी गई थी. मोरो पुलिस को चकमा देकर जेल फरार हो गया था. दरअसल उसे 21 साल जेल की सज़ा सुना दी गई थी. मगर उसे तो दूसरी शादी भी करनी थी. लिहाज़ा वो जेल से भागा और दूसरी शादी कर ली. करीब 5 साल बाद अब ब्राज़ीलियाई राज्य माटो ग्रोसो डो सुलु के कोरुम्बा (Corumba in the west-central Brazilian state of Mato Grosso do Sul) में वो दोबारा पुलिस की गिरफ्त में आया.

दोबारा पुलिस को चकमा देने की कोशिश बेकार गई

सालों से पुलिस को मौरो की तलाश थी. इसी क्रम में एक रात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रास्ते में रोका. उस दौरान वो अपनी दूसरी पत्नी को ऑफिस से लेने जा रहा था. उसने अपनी पहचान एक इटालियन शख्स के रुप में बताई मगर कोई आईडी प्रूफ नहीं दे पाया. लिहाज़ा ट्रैफिक पुलिस उसे थाने ले आई. यहां उसकी पहचान उजागर हो गई. गाड़ी का नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन, नाम, पता, फोटो सबकुछ था जिससे उसकी तस्दीक कर ली गई. अब गुनाह कबूल करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था. लिहाज़ा तकरीबन 5 साल से फरार चल रहे मौरो को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही.

