कर्मचारी ने सैंडविच में डाल दी बहुत ज्यादा सॉस, गुस्साए शख्स ने गोली मार ले ली जान

इंसान जितनी भी मेहनत करता है, सबके पीछे एक ही मकसद होता है- पेट भरना. इंसान हर काम पेट भरने के लिए ही करता है. अगर इंसान का पेट भरा है तो उसका दिमाग शांत रहता है. वहीं अगर इंसान भूखा गई तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है. हाल ही में ऐसे ही एक भूखे शख्स का कारनामा सामने आया है. मामला अमेरिका के अटलांटा से सामने आया है. यहां एक सबवे में अपने लिए सैंडविच बनवाने आए एक शख्स ने दो कर्मचारी की गोली मारकर जान ले ली. ये पूरी घटना इसलिए हुई क्यूंकि सबवे कर्मचारी ने शख्स के सैंडविच में ज्यादा मेयो (Man Kills For Putting Too Much Mayo In Sandwich) डाल दी थी.

भूखे कस्टमर ने जब अपने सैंडविच में ज्यादा मेयो देखी, तो उसे जोर से गुस्सा आ गया. इस गुस्से में उसने अपने पास रखी पिस्तौल निकाली और उससे दो कर्मचारी को शूट कर दिया. मामला रविवार का है, जिसमें सबवे के अंदर गोलीबारी हुई. कर्मचारी पर गोली चलाने के बाद वहां से भाग निकला. पुलिस को अभी भी अपराधी की तलाश है. इस गोलीबारी में एक महिला कर्मचारी, जिसकी उम्र 26 साल थी, मारी गई जबकि दूसरे कर्मचारी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट करवाया गया.

देखते ही देखते गरमाया मामला

रेस्त्रां के ओनर विल्ली ग्लेन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरी घटना सिर्फ सैंडविच में ज्यादा मेयो पड़ जाने की वजह से हुई. अपने आर्डर में ज्यादा सॉस देख शख्स को गुस्सा आ गया. पहले वहां काफी बहसा-बहसि हुई. लेकिन इसके बाद देखते ही देखते शख्स ने गोली गोली की आवज के बाद सबवे में भगदड़ मच गई, जिसमें अपराधी भी भाग निकला. ग्लेन ने बताया कि शख्स द्वारा गोली चलाए जाने के बाद वहां मौजूद मैनेजर ने भी फायर किया लेकिन वो शख्स को छूकर निकल गया.

तलाश जारी

मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है. पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी हुई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच चल रही है. अभी तक मिले फुटेज में पता चला कि रविवार को सबवे में एक शख्स की एंट्री हुई, जो अपना ऑर्डर मिलने के बाद गुस्से में दिखा. उसने अपनी गन से दो कर्मचारियों को शूट कर दिया. इसके बाद वहां से भाग निकला. अभी मामले में पुलिस ने एक 36 साल के शख्स को अरेस्ट किया है. लेकिन उसकी पहचान नहीं जाहिर की है.

