प्लेन में मिल रही खास चीज के लिए पति ने दिया पत्नी को धोखा, एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ भाग गया शख्स

पत्नी की बजाय लग्ज़री को तवज्जो, उसके साथ के बजाय सुविधा का थामा हाथ तो फूट पड़ा बीवी का गुस्सा. ज़ाहिर सी बात है जो पत्नी हमेशा साथ रहने, हर कदम पर साथ निभाने और पति के लिए अपनी बहुत ही ख्वाहिशों को छोड़कर उसके साथ खड़ी होती है. उस पति ने थोड़े से लालच में एक झटके में उसका साथ छोड़ देना ही ज़रूरी समझा.

पत्नी पति के लिए रिश्ते-नाते, सपने सब पीछे छोड़ देती है. और शख्स ऐसा है जिसने बेहतर सुविधा, और लग्ज़री के लिए पत्नी को पीछे छोड़ दिया. वो भी तब जब दोनों साथ में खुशी-खुशी सफर पर निकले थे. एक साथ लंबा वक्त बिताने और खुशियों के पल संजोने के लिए दोनों साथ आए और पलक झपकते ही वो आगे निकल गया और पत्नी पीछे रह गई. ऐसे में पत्नी का गुस्सा फूटना तो बनता ही है. फिर भी उसे लगता है की गुस्सा नाजायज़ है.

पत्नी को छोड़ अपग्रेड सीट पर जा बैठा शख्स

रेडिड (Reddit) पर एक शख्स ने ऐसी दुविधा शेयर की जिसके बाद उसकी ही मुश्किलें बढ़ गई. हर किसी ने उसे ही उसकी हरकत के लिए ताना मारा. दरअसल एक दंपति एक साथ छुट्टियां बिताने के लिए निकले थे. सफर की शुरुआत अच्छी थी. मगर सुहाना सफर बीच में ही विराना लगने लगा. जब पति ने खुद को पत्नी से दूर कर अलग बैठने का फैसला किया. दरअसल दोनों फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे थे. तभी एक ऑफर आया और पति को अपनी सीट अपग्रेड कर बिज़नेस क्लास में बैठ कर यात्रा करने का सुनहरा मौका मिला. बस फिर क्या था उसने इस मौके को झट से लपक लिया, बिना ये सोचे कि इस फैसले से यात्रा में उसकी पत्नी पीछे अकेली रह जाएगी. बस जैसे ही ये बात पत्नी को पता चली वो आगबबूला हो गई (Wife got angry to know about his upgradation).

सौ.सांकेतिक: साथ में सफर पर निकले थे पति-पत्नी, मगर बीच सफर में बिज़नेस क्लास में जा बैठा पति

बिज़नेस क्लास को दी पत्नी से ज्यादा तवज्जो!

पति को पत्नी के गुस्से के पीछे कोई बड़ी वजह समज में नहीं आ रही. पत्नी कि प्लानिंग थी कि वो 12 घंटे के सफर पर एक साथ बैठे (She wanted to sit together on the 12-hour flight). मगर पति के बिजनेस क्लास के लालच में उसकी यात्रा खराब हो गई. वहीं पति का तर्क है कि 12 घंटे की फ्लाइट का सफर रात का था जब हम दोनों सो रहे होते ऐसे में दोनों के अलग-अलग बैठने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर भी उसने अपने सफर की ये कहानी रेडिट पर शेयर की और लोगों से राय मांगी तो ज्यादातर यूज़र्स ने पत्नी का ही साथ दिया और उसे पीछे छोड़कर आने जाने के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई. यात्रा पर निकला दंपति 1 महीने की छुट्टी पर जापान से अमेरिका जा रहा था (They are going to the United States from Japan for a month for vacation). उसी दौरान ये घटना घटी.

