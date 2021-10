अरबों की लॉटरी जीतने से पहले ही पगला गया शख्स, टीवी पर किया ऐलान- खरीदूंगा 5 किलो ड्रग्स

सपने देखना भला किसे अच्छा नहीं लगता. शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जिसने अपने ख्वाबों में एक आरामदायक जिंदगी के सपने ना देखे हों. हालांकि, कई लोगों के सपने अलग होते हैं. कुछ अमीर होकर घर खरीदना चाहते हैं, कोई कार तो कोई वेकेशन पर जाना चाहता है. लेकिन अमेरिका के एक टीवी शो (TV Show) में आए शख्स से जब रिपोर्टर ने पूछा कि अमीर बनने पर वो क्या करेगा, तो उसने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए. ये शख्स ड्रग अडिक्ट (Drug Addict) था और उसने इसी से जुड़ा ख्वाब देखा था.

शख्स का नाम जेम्स (James) बताया जा रहा है. जेम्स ने व्यूवर्स और रिपोर्टर दोनों को अपने जवाब से हैरान कर दिया. जेम्स ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था. इस लॉटरी टिकट के जैकपोट में 7 सौ मिलियन डॉलर का इनाम है. यानी करीब 52 अरब रूपये. जेम्स ने भी इसका टिकट खरीदा था. जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि इतने पैसे जीतकर वो क्या करेगा, तो जेम्स ने सीधे जवाब दिया कि वो इन पैसों से पांच किलो कोकीन खरीदेगा. इस जवाब को सुनकर रिपोर्टर भी हैरान रह गया.

खुला रह गया रिपोर्टर का मुंह

KSLA टीवी के रिपोर्टर कोरी जॉनसन इन लॉटरी टिकट को बेचने वाले सेंटर पर मौजूद थी. वो टिकट खरीदने वाले लोगों से जीतने के बाद की प्लानिंग पूछ ररही थी. तभी लाइव शो में जेम्स की एंट्री हुई. उसने भी टिकट खरीदा था. जब कोरी ने जेम्स से पूछा तो पहले उसने कार खरीदने की बात कही. इसके बाद अचानक उसने कहा कि वो इससे पांच किलो ड्रग्स खरीदेगा. अपने इस प्लान को डिटेल में बताते हुए जेम्स ने कहा कि वो पहले एक महंगी कार लेगा. और पांच किलो कोकीन खरीदेगा. इसे सुनकर कोरी का मुंह खुला रह गया.

Oh the wonders of live TV… pic.twitter.com/HB0oc9A0Wn

— Kori Johnson KSLA (@KoriJohnsonKSLA) October 5, 2021