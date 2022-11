धोखे से 17 साल छोटी लड़की से शादी रचाना चाहता था शख्स, सगाई के तुरंत बाद सामने आई सच्चाई!

Man Says Lie to Fiance About Age: पति-पत्नी (Husband-Wife) का रिश्ता प्यार और वफा का होता है. ऐसे में अगर कोई भी एक पार्टनर (Life Partner) दूसरे को धोखा देता है, तो ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता. इस रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, ऐसे में अगर इसकी नींव ही झूठ से पड़ जाए, तो इसका अच्छे से निभ पाना मुश्किल होता है.

महिला ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर बताते हुए कहा है कि उसने पति (Man Lied to Fiance About His Age) ने अपनी उम्र के बारे में उससे झूठ बोला. शादी से तुरंत उसे पता चला कि उसका पति उम्र में उससे 17 साल बड़ा है. महिला खुद 29 साल की है और अपने मंगेतर से मिलने के बाद से ही उसे उम्र को लेकर थोड़ा संदेह था, लेकिन कभी सबूत नहीं मिलने की वजह से वो कुछ नहीं कह पाई.

मंगेतर ने होने वाली बीवी से बोला झूठ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर महिला ने अपनी बात कहते हुए बताया कि वो अपने मंगेतर से साल 2020 में पहली बार मिली थी. तब उसने अपनी उम्र 35 साल बताई थी, जबकि खुद महिला की उम्र 29 साल थी. हालांकि वो उम्र से काफी बड़ा दिख रहा था, फिर भी महिला ने उस पर भरोसा जताया. चूंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, ऐसे में वो कुछ कह नहीं सकती थी. न ही मंगेतर ने अपना कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट उसे दिखाया था. महिला जहां इस रिश्ते को वक्त दे रही थी, वहीं मंगेतर जल्दी शादी करना चाहता था.

अस्पताल में सामने आया सच

सगाई के बाद जब कपल अस्पताल में चेकअप और ज़रूरी चीज़ों के लिए गया तो वहां दिए गए फॉर्म को मंगेतर ठीक से पढ़ नहीं पाया. उसे नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत लगी और जब उसने फॉर्म पर अपनी उम्र लिखी, तो पता चला कि वो 35 नहीं बल्कि 46 साल का है और महिला से उसकी उम्र 17 साल ज्यादा है. महिला का कहना है कि उसे काफी ठगा हुआ महसूस हुआ और वो तुरंत ब्रेकअप चाहती थी. इस पोस्ट पर ज्यादातर लोगों ने उसे ऐसा ही करने की सलाह दी.

