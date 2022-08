कभी सोफा-बेंच, तो कभी ट्रैक्टर के टायर से वर्कआउट करता है शख्स, देखकर शरमा जाए बाहुबली भी !

Man Does Intense Workout : आज की दुनिया में इंसान स्वस्थ और सुंदर तो दिखना चाहता है, लेकिन जंक फूड की आदत बदल ही नहीं पा रहा है. ऐसे में सेहत और फिटनेस दोनों ही दम तोड़ने लगते हैं. वैसे, अगर आप भी जिम और एक्सरसाइज़ के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखिए. वीडियो में एक शख्स किसी जिम वेट की तरह सोफा, बेंच और ट्रैक्टर के भारी टायर (Man Lifts Sofa and Tyre for Exercise) उठाकर एक्सरसाइज़ करता दिख रहा है.

जिम जाकर खुद को फिट रखना और बॉडी बनाना इतना आसान भी नहीं है. लोग कई बार स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ की कसम तो खा लेते हैं लेकिन भारी-भरकम चीज़ें देखते ही दिल डूबने लगता है. इस वक्त वायरल हो रहे वीडियो में शख्स की फिटनेस देखकर चक्कर ही आ जाएंगे. जिस तरह से वो भारी-भरकम चीज़ों को खिलौना बनाकर खेल रहा है, उसे देखकर इन्हें असली बाहुबली कहें तो गलत नहीं होगा. आप भी देखिए इनका कमाल.

जो भी हाथ आया, उठाकर शुरू दी एक्सरसाइज़

वायरल हो रहे वीडियो में इस शख्स को देखकर बॉडीबिल्डर्स भी शरमा जाएंगे. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स कभी सोफा उठाकर वर्कआउट कर रहा है तो कभी ट्रैक्टर का टायर उठाकर.

इसके अलावा भी वह कई ऐसी भारी भरकम चीजें उठाकर वर्कआउट करता नजर आता है,जिन्हें उठाने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते. इंटेंस वर्कआउट का ये नज़ाराा देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे.

उसे वर्कआउट करते देख कर ऐसा लग रहा है जैसे जिम के सारे इक्यूपमेंट्स तो खिलौने हैं. इस आदमी के हाथ में कुछ भी आ जाए, ये उसे उठाकर सिर पर रख लेगा. हालांकि उसका ये स्टेमिना बेतहाशा मेहनत का नतीजा है.

आखिर कौन है ये शख्स ?

जी हां, ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा. दरअसल वर्कआउट करते इस शख्स का नाम मैथियस मैकिनॉन बताया जा रहा है. ये लोगों को इस तरह की इंटेंस वर्कआउट और बॉडीबिल्डिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं. पहले उन्होंने ये सब कुछ शौकिया तौर पर शुरू किया था, लेकिन अब ये उनका जुनून बन चुका है. उन्हें ऐसे स्टंट दिखाने में मज़ा आता है. उनका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहां वे अपने वर्कआउट वीडियो शेयर करते रहते हैं.

