ताऊ ने मुंह से सिगरेट जलाकर छोड़े धड़ाधड़ रॉकेट, Video देखकर उड़ जाएंगे आपके होश

Diwali 2022: दीपावली के त्यौहार की रौनक पूरे देश में है. रंग-बिरंगी लाइट्स और दीयों के साथ-साथ सजावटी सामानों से बाज़ार सजे हुए हैं. लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदकर अपने घर को सजा रहे हैं. जहां इस दिन लोग घरों के आगे रंगोली बनाते हैं और साफ-सफाई करके इसे फूलों से सजाते हैं. इस त्यौहार को जो चीज़ और भी ज्यादा खास बना देती है, वो आतिशबाज़ियां हैं. इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है.

कुछ लोग त्यौहारों पर शोर-शराबा पसंद नहीं करते लेकिन कुछ लोग बिना थोड़ी-बहुत आतिशबाज़ी के नहीं मानते. दीपावली के सीज़न में ऐसा ही दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग रॉकेट जलाने के लिए अलग ही लेवल का खिलवाड़ करता हुआ नज़र आ रहा है. वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर (Viral On Twitter) हैंडल पर शेयर किया है.

ताऊ ने सिगरेट से जलाई रॉकेट

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स अपने हाथ में बहुत सारी आतिशबाज़ी वाली रॉकेट लिए हुए है और उसके मुंह में सिगरेट पकड़ी हुई है. वो तड़ातड़ एक के बाद एक रॉकेट अपने मुंह में पकड़ी सिगरेट से जला-जलाकर हाथ से ही छोड़ता जा रहा है. पटाखों के साथ अजीबोगरीब स्टंट करते बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ये जुगाड़ देखकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. जिस तरह बुजुर्ग शख्स हाथ में लिए रॉकेट्स को एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से मुंह में दबी सिगरेट से जलाकर उड़ा रहा है, वो बहुत खतरनाक है.

The founder of NASA was definitely from India 😊😊 pic.twitter.com/lbWlbjHB07

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 21, 2022