अंग प्रत्‍यारोपण की कहान‍ियां आपने बहुत सुनी होंगी. किसी का दिल बदल दिया जाता है तो किसी का लीवर. लेकिन क्‍या कभी सुना है कि किसी को ‘लोहे का फेफड़ा’ लगाया गया हो. शायद नहीं, क्‍योंकि अमेरिका के पॉल अलेक्जेंडर दुनिया के पहले शख्‍स हैं, जिन्‍हें लोहे के फेफड़े के साथ जीना पड़ रहा है. पॉल को पोलियो की वजह से लकवा मार गया था और 1928 में उन्‍हें यह डिवाइस लगाई गई थी, तब से इसी के साथ वे जी रहे हैं. आप जानकर हैरान होंगे कि इन हालातों के बावजूद उन्‍होंने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी. लकवे की बीमारी से ग्रसित हैं और अब उनकी उम्र 76 साल से ज्यादा है, लेकिन अभी भी उन्‍होंने जीने की उम्‍मीद नहीं छोड़ी. मुंह से ही कई किताबें लिख चुके हैं.

गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, बात 1952 की है, पॉल तब महज 6 साल के थे. वह अपने दोस्‍तों के साथ खेल रहे थे, तभी गर्दन में चोट लग गई. उन्‍हें डॉक्‍टर के पास ले जाया गया, क्‍योंकि दर्द काफी तेज होने लगा. डॉक्‍टरों ने देखा तो पाया कि उनके फेफड़ों में जमाव हो रहा है, जिसकी वजह से वे सांस नहीं ले पा रहे हैं. शरीर में लकवा मार चुका था. एक तरह से सांसें थमती नजर आ रही थीं. तभी एक डॉक्‍टर ने सूझबूझ दिखाते हुए जल्दी से ट्रेकियोटॉमी की. इस प्रक्रिया में गर्दन में एक छेद किया जाता है ताकि एक ट्यूब को व्यक्ति की श्वासनली के अंदर रखा जा सके.

“One of the last People to live in an Iron Lung. At age 6, Paul Alexander was diagnosed with Polio which lead to paralysis from the neck down. The machine is made to compress and depress the chest. Today, he is 74 and still relies on the Iron Lung to keep him alive.” pic.twitter.com/WnU698sgF2

