'बॉस की ज़िद ने खा ली मेरी आधी खोपड़ी', कर्मचारी ने कंपनी पर ठोका 2 करोड़ का केस!

Man Lost Half of His Skull on Work Night : कई बार इंसान के साथ कुछ हादसे ऐसी परिस्थिति में हो जाते हैं कि समझमे में ही नहीं आता कि दोष किसे दिया जाए? मसलन अगर किसी की शादी या पार्टी में आपको गिरने से गहरी चोट आ जाए तो किसे ज़िम्मेदार माना जाएगा ? या फिर ऑफिस में अगर आप गिरकर हादसे का शिकार हो जाएं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक शख्स ने अपने बॉस पर ये कहकर मुकदमा ठोका है कि उसे नाइट ऑउट पर बुलाया गया, जिसकी वजह से उसे सिर में चोट आई.

28 साल के माइकल ब्रुकी (Michael Brockie) ने अपनी कंपनी पर £200,000 यानि करीब 2 करोड़ का मुकदमा इसलिए ठोंका है क्योंकि वर्क नाइट आउट के दौरान एक गेम के चलते उन्होंने अपनी आधी खोपड़ी गंवा दी. ये शख्स ऑफिस की सालाना ड्रिंकिंग पार्टी में गया था, जहां पीने के बाद वो गिर पड़ा और चोट इतनी गहरी थी कि उसकी आधी खोपड़ी को काटना पड़ गया.

शख्स के साथ पार्टी में हुआ हादसा

माइकल ब्रुकी (Michael Brockie) PricewaterhouseCoopers (PwC) नाम की कंपनी में काम करता है. साल 2019 में बर्क्स में ऑफिस की ओर से एक ड्रिंकिंग पार्टी रखी गई, जहां सभी कर्मचारियों ने जमकर एल्कोहॉल पिया. पब गोल्फ गेम के तहत जिसने जितना ज्यादा ड्रिंक किया. उसका स्कोर ऑफिस में कार्ड पर बांटा जाएगा. कर्मचारियों ने शहर के 3 बार और पब्स में जाकर शराब पी. माइकल ने बताया कि रात 10 बजे के बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं और वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला. उसके सिर पर गहरी चोट थी. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 4 हफ्ते के बाद उसकी आधी खोपड़ी को डॉक्टर्स ने निकाल दिया और 6 महीने रिकवरी में लग गए.

कंपनी पर ठोका मुकदमा

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद माइकल ने कंपनी को पार्ट टाइम वर्कर के तौर पर ज्वाइन किया और उसे काम भी दिया गया. हालांकि उसने अब कंपनी पर 1.87 करोड़ का केस ये कहते हुए किया है कि कंपनी ने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा. माइकल के वकील ने मैनेजर सिमोन की लापरवाही को भी मेंशन किया है और कहा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों ने ज्यादा शराब पीने को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से माइकल के साथ ये हादसा हुआ. वहीं कंपनी का कहना है कि अगर कर्मचारी कोई सोशल ईवेंट में जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा उसकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news