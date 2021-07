रातभर में 20 साल पीछे चली गई शख्स की याददाश्त, स्कूल जाने की कर ली तैयारी, बीवी को बता दिया किडनैपर

Daniel Porter याददाश्त जाने के बाद अपनी बेटी को भी भूल चुके हैं. (Credit-Daniel Porter/Facebook)

हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि बचपन कितना अच्छा था. स्कूल जाने और दोस्तों के साथ मस्ती करने की यादें फिर से जीने का मन होता है, लेकिन सोचिए इस उम्र में अगर हम बचपन जैसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा? अमेरिका (United States) के टेक्सस (Texas) में एक शख्स के साथ ऐसा (Man lost his memory overnight) ही हुआ है. 37 साल का ये शख्स रातोंरात अपनी याददाश्त (Man lost his 20 years memory overnight) खो बैठा है. अधेड़ उम्र में वो अपना बचपन जी रहा है. उसे अपनी पत्नी और बेटी भी याद नहीं हैं.पेशे से हियरिंग स्पेशलिस्ट (Hearing Specialist) और एक बेटी के पिता डेनियल पोर्टर (Daniel Porter) के साथ जो हादसा हुआ है, वो सुनकर आप सिहर उठेंगे. रात को डेनियल आराम से सोए और जब सुबह उनकी आंख खुली (Overnight Memory Loss) तो वे न तो अपने कमरे को पहचान रहे थे न ही अपने बगल में सोई हुई पत्नी को. उन्होंने ऑफिस के बजाय स्कूल जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी याददाश्त 20 साल पीछे (Man lost his 20 years memory overnight) जा चुकी थी. वो खुद को हाईस्कूल का छात्र समझ रहे थे.सुनने में ये बेहद अजीब है, लेकिन डेनियल के साथ ऐसा हुआ है. वे एक सुबह जब उठे तो उन्हें अपनी पत्नी अजनबी लगने लगीं और उन्होंने ये तक सोच लिया कि वो कोई अजनबी औरत है, जो उन्हें किडनैप कर लाई है. वे खुद को हाईस्कूल का छात्र समझ रहे थे और जब उन्होंने खुद को आइने में देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि 17 साल की उम्र में वे इतने मोटे और बूढ़े कैसे हो सकते हैं? उनकी पत्नी रूथ और 10 साल की बेटी ने उन्हें अपने बारे में बताने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आया.आखिरकार उनकी पत्नी उन्हें लेकर उनके माता-पिता के यहां पहुंची. वहां पहुंचकर डेनियल को अपना घर याद आ गया और उन्हें ये यकीन हो गया कि वो यहां सुरक्षित हैं. हालांकि अपनी पिछली 20 साल की ज़िंदगी के बारे में तब भी वो नहीं याद कर पाए. वे खुद को भी आइने में देखकर पहचान नहीं पाते. न तो उन्हें पिछले 20 साल में हुई कोई भी घटना याद है और न ही हाईस्कूल के बाद की गई कोई भी पढ़ाई उन्हें याद है. वे अपने पालतू जानवरों को देखकर भी बच्चों की तरह डरते हैं और अपना प्रोफेशन भी छोड़ चुके हैं.उनके परिवार का कहना है कि पहले डॉक्टर्स ने इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस (Short Term Memory Loss) का नाम देकर कहा था कि उन्हें 24 घंटे में सब याद आ जाएगा. हालांकि इस बात को अब सालभर बीत चुका है, लेकिन डेनियल को पिछले 20 साल में हुई कोई भी घटना याद नहीं आई है. डॉक्टरों का कहना है कि डेनियल की याददाश्त इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जा सकती है. जनवरी 2020 से ही उनकी ज़िंदगी उथल-पुथल भरी रही. उनकी नौकरी चली गई, घर बेचना पड़ा और उन्हें स्लिप डिस्क से भी जूझना पड़ा. डॉक्टरों का कहना है कि गहरे सदमे की वजह से उनके दिमाग ने पिछला सब कुछ भुला दिया. हालांकि सिर्फ 20 साल की ज़िंदगी भूलना डॉक्टरों के लिए भी पहेली बना हुआ है.