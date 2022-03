पार्क में घूमते हुए गुम हो गई शख्स की टांग, ढूंढकर लाने वाले को मिलेगा इनाम !

ब्रिटेन (Britain News) में एक बेहद अजीब मामला सामने आया. यहां एक शख्स जब पार्क में टहल रहा था, तभी उसकी कृत्रिम टांग (Prosthetic Leg) पार्क में खो गई. उसने अपनी खोई हुई टांग (Man Lost Prosthetic Leg in the Park) को खोजने के लिए पोस्ट जारी करके लोगों से मदद मांगी है. अब शख्स का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) हो गया है.

वायरल हो रहे पोस्टर में पीछे उसी पार्क का बैकग्राउंड है, जहां वो शख्स टहलने के दौरान अपनी टांग खो आया था. यहां किसी पेड़ पर पोस्टर लगाया गया है, जिसमे उस कृत्रिम टांग की फोटो भी है. ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कैसे खो गई शख्स की टांग ?

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के वेस्ट ससेक्स में रहने वाले एक शख्स के साथ पार्क में घूमने के दौरान ये हादसा हुआ. वो पार्क में घूमने गया हुआ था, तभी उसकी टांग (Prosthetic Leg) कहीं खो गई. इस शख्स ने अपने साथ हुई इस घटना को ऑनलाइन शेयरिंग साइट रेडिट ( Reddit ) पर शेयर की. घटना के बाद से ही उसका पोस्टर वायरल हो गया. पोस्टर में लिखा गया था कि – अगर किसी को उसकी टांग दिखाई दे तो वो सूचित करे. उसे इसके लिए इनाम भी दिया जाएगा.

लोगों ने किए दिलचस्प कमेंट

शख्स की खोई हुई कृत्रिम टांग के बारे में देखकर लोगों ने पोस्टर पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूज़र ने हैरानी जताते हुए लिखा – आखिर कृत्रिम टांग निकलने के बाद उसे पता कैसे नहीं चला? वहीं कुछ यूज़र्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टांग निकली हो और शख्स को पता भी नहीं चले. हालांकि इससे पहले अमेरिका में एक 47 साल के शख्स की दोनों कृत्रिम टांगे स्काईडाइविंग के दौरान गुम हो चुकी थीं, जो बाद में एक किसान को खेत में मिलीं.

