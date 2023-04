कचरे से बना दी 7 सीटर बाइक, 10 हजार से कम आया खर्च, बिजनेसमैन हर्ष गोयनका बोले-कमाल है भाई

आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपत‍ि हर्ष गोयनका ट्विटर पर लगातार सक्रिय रहते हैं और अक्‍सर इनोवेटिव सामग्री पोस्‍ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्‍होंने पूरी तरह कबाड़ से बने 7 सीटों वाले एक बाइक का वीडियो शेयर किया. सबसे खास बात इसे चलाने के लिए न तो पेट्रोल चाह‍िए और न ही डीजल.यह सौर ऊर्जा से संचालित है और 200 किलोमीटर से अधिक तक चल सकती है.

हर्ष गोयनका (@hvgoenka) ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्‍शन में लिखा, एक प्रोडक्‍ट उत्पाद में इतना टिकाऊन और इनोवेशन- कबाड़ से बना हुआ 7 सीटर वाहन. वह भी सौर ऊर्जा से चलने वाला. इस तरह के शानदार इनोवेशन की वजह से ही मुझे अपने भारत पर गर्व महसूस होता है. इस वीडियो को मूलरूप से असद अब्‍दुल्‍ला नाम के इंस्‍टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया था.

छाया देने के लिए सौर ऊर्जा पैनल

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक गर्व से 6 अन्‍य साथ‍ियों को एक लंबी सी बाइक पर बैठता हुआ नजर आता है. ऊपर सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ है, जिससे बाइक को एनर्जी मिल रही है. युवक ने स्‍क्रैप का उपयोग करके इसे तैयार किया है. वीडियो में वह बताता है कि यह बाइक 200 किलोमीटर से अधिक चल सकती है. इतना ही नहीं, तेज धूप अगर मिल जाए तो यह उससे भी आगे जा सकती है. इसको बनाने पर सिर्फ 8,000 से 10,000 के बीच लागत आई है.

So much sustainable innovation in one product – produced from scrap, seven seater vehicle, solar energy and shade from the sun! Frugal innovations like this make me proud of our India! pic.twitter.com/rwx1GQBNVW

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 29, 2023