आजकल स्‍टार्टअप की खूब चर्चा है. कुछ ही दिनों में आदमी करोड़ों रुपये की कंपनी खड़ी कर लेता है और चंद महीनों में अरबपत‍ि. पर अगर कोई कहे कि मैनें एक ही दिन में लाखों की कंपनी खड़ी कर ली है तो क्‍या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं. पर ऐसा हुआ है. एक शख्‍स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI) की मदद से चौंका देने वाली यह उपलब्‍ध‍ि हास‍िल की है. उसने सिर्फ इतना पूछा था कि वह अधिक से अध‍िक पैसा कैसे कमा सकता है, इसका जो जवाब मिला, वह हैरान रह गया. उसी की मदद से वह आज लाखों में खेल रहा है.

जैक्‍सन फॉल नाम के इस शख्‍स ने अपनी कहानी ट्विटर पर शेयर की है. उन्‍होंने कहा कि बीते दिनों मैनें ChatGPT के बारे में खूब चर्चा सुनी. यहां तक कहा गया कि हर सवाल का जवाब उसके पास है. मैंने खेल खेल में चैटजीपीटी-4 एआई बॉट को लोड किया. उससे पूछा, अगर आप एक कारोबारी हैं. आपके पास सिर्फ 100 डॉलर है. आपका मकसद कम समय में ज्‍यादा से ज्‍यादा पैसा कमाना है और वह भी बिना कुछ गलत किए तो क्‍या तरीका हो सकता है. ChatGPT ने कहा, इससे जितना चाहो उतना कमा सकते हो. मैं हैरान था, उससे सवाल पूछता गया और वह मुझे बताता गया.

I gave GPT-4 a budget of $100 and told it to make as much money as possible.

I’m acting as its human liaison, buying anything it says to.

Do you think it’ll be able to make smart investments and build an online business?

Follow along 👀 pic.twitter.com/zu4nvgibiK

