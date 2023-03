सड़क पर भगवान भरोसे निकला शख्स, मौत को कुछ यूं दी मात, लोग बोले- 'पक्का छुट्टी पर हैं यमराज'

Man Miraculously Survived Road Accident: सोशल मीडिया पर अलग-अलग किस्म के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये वीडियो हमें कुछ सिखा जाते हैं तो कई बार हैरान कर जाते हैं. हालांकि कुछ वीडियो (Viral Video On Social Media) ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर आप कुछ कह नहीं पाते, बस सन्न रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बिल्कुल मौत को छूकर गुजर रहा है.

यूं तो सभी तो सड़क पर चलते वक्त हमेशा ही संभलकर चलना चाहिए लेकिन कई बार इंसान का दिन खराब होता है तो हर तरफ से सड़क पर खतरा ही खतरा दिखाई देता है. वहीं अगर इंसान की किस्मत अच्छी हो तो वो सारे खतरे से भी निकलकर ज़िंदा बच जाता है. आमतौरपर तेज रफ्तार के चक्कर में ही गाड़ियां हादसों का शिकार होती हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चमत्कारिक रूप से बच भी जाते हैं.

बाल-बाल बच गया शख्स

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स को सड़क पर देखा जा सकता है, जिसे मौत छू कर निकल जाती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जेब्रा क्रॉसिंग पर साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, तभी उसके सामने से एक तेज रफ्तार कार आ जाती है और गुजर जाती है. जब तक वो संभलता तब तक बगल से आ रहा एक ट्रक भी अपना बैलेंस खो देता है और सड़क पर ही पलट जाता है. हैरान करने वाली बात ये होती है कि इस भयानक हादसे में उसे एक खरोंच तक नहीं आती है और सही सलामत उठकर खड़ा हो जाता है.

When Yamraaj is on leave

😳😳😳😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/zPauwZhFoi

— Hasna Zaroori Hai 🇮🇳 (@HasnaZarooriHai) March 4, 2023