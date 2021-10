Online Shopping ने किया बंटाधार ! मंगाए फुटबॉल खेलने के मोज़े, डब्बे के अंदर से निकली ब्रा

Online Shopping करने वालों से लिए फेस्टिव सीज़न (Festive Season) से बेहतर कुछ भी नहीं. हालांकि इसके अपने रिस्क हैं. अब एक शख्स के साथ ही Myntra ने जो किया, वो वाकई अजीबोगरीब है. शख्स ने खुद के लिए फुटबॉल स्टॉकिंग्स (Football Stockings) मंगाई थीं, ताकि वो इसे पहनकर फुटबॉल खेल सकें, लेकिन उन्हें डिलीवर किए हुए डिब्बे (Man recieved bra instead of stockings) में से कुछ और ही निकला.

त्योहारों की लाइव सेल (Live Sale) में कम दाम में बढ़िया चीज़ देखकर किसी का भी मन ललचा सकता है. हालांकि कई बार ये लालच भारी पड़ जाता है. इस शख्स ने भी अच्छी डील देखकर एक जोड़ी मोज़े (Football Stockings) ऑर्डर किए थे, जिसकी जगह उसे Myntra ने महिलाओं की ब्रा डिलीवर कर दी. डिब्बे से निकले गलत ऑर्डर को देखकर ये शख्स चौंक गया. उसने इसे एक्सचेंज करने के लिए कंपनी से रिक्वेस्ट भी की, जिससे कंपनी ने इनकार कर दिया.

Twitter पर दिखाया गुस्सा

@LowKashWala नाम के यूज़र के साथ ये वाक्या हुआ, जिसे उसे माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter पर साझा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लिए फुटबॉल स्टॉकिंग्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें काले रंग की एक ब्रा डिलीवर की गई. हैरान कर देने वाली तो ये थी कि कंपनी ने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने से भी साफ इनकार कर दिया. पीड़ित कस्टमर ने ट्वीट में अपनी प्रॉब्लम और Myntra के रिएक्शन की फोटो शेयर की. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है- ‘फुटबॉल स्टॉकिंग्स ऑर्डर किए, मुझे Triumph ब्रा मिली, Myntra का रिएक्शन- ये बदला नहीं जा सकता’. ऐसे में मैं अब फुटबॉल खेलने के लिए 34 CC की ब्रा पहनने जा रहा हूं .

So I’m going to be wearing a 34 CC bra to football games, fellas. Ima call it my sports bra. pic.twitter.com/hVKVwJLWGr

ये भी पढ़ें- कुत्ते की देखभाल के लिए कर्मचारियों को छुट्टी देना चाहता है बॉस, लोगों ने कहा ‘पागलपन’

लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

अब ये ट्वीट तेज़ी से वायरल हो रहा है. लोगों ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने तमाम अनुभव शेयर किए और इस तरह की घटनाओं को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का मज़ाक उड़ाया.

😂😂😂😂Thinking of the Robot/Customercare exec who dared to reply saying “cannot be replaced” it in this age of digital era (that too after having sent a women’s inners to a Man)😂😂#Myntra #Flipkart #Amazon https://t.co/VO8QsTahwE

— ConsistentCompounder (@Santhana2911) October 18, 2021